هاميلتون "امتلك الوتيرة لتحدي فيرستابن" خلال سباق هولندا

بعد تصفيات محبطة، تأهل هاميلتون بالمركز 13، حيث شق طريقه ببطء حتى المركز السادس.

لكن بطل العالم سبع مرات كشف بأنه كان قادراً على تحقيق المزيد لولا استراتيجية مرسيدس الضعيفة في السباق.

وكانت الأمطار قد هطلت مباشرة مع بدء السباق، لكن مرسيدس أبقت كلا سائقيها على الإطارات الملساء لفترة طويلة، ما اتضح لاحقاً بأنه كان قراراً خاطئاً نظراً لاشتداد غزارة الأمطار.

وتمكن هاميلتون من الوصول للمركز السادس حيث يرى بأن وتيرته على المسار المبلل والجاف كانت كافية لتحدي فيرستابن.

فقال في تصريح لقناة "سكاي اف1": "في تلك الظروف، لو اتخذنا القرار الصحيح، كنت حينها أمتلك الوتيرة الكافية لتحدي سائقَي المقدمة".

وأكمل: "أعتقد أننا كنا لنجاري ماكس، لو صدقت توقعاتي".

وأردف: "بشكل خاص عند الانتقال للمسار الجاف، لناحية الوتيرة أعتقد أننا لم نكن بعيدين. لا أقول أننا كنا لنهزمه، لكنني أعتقد أننا كنا لنقترب منه".

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام صحفية مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح هاميلتون أنه شعر بأنه عوّض تأخره بعد الاتجاه الخاطئ لإعدادات السيارة، حيث لم يمتلك الفريق الوقت الكافي لتحسين الإعدادات بحلول التصفيات.

فقال: "أشعر بأنني عوّضت اليوم بعد تصفيات غاية في السوء. تمكنا من تغيير السيارة للأفضل".

وأكمل: "أعتقد أنني امتلكت الوتيرة في السباق. كنت أجاري وتيرة ماكس، لكننا كنا خارج المراكز التنافسية".

وأردف: "الانطلاق من المركز 13 يعتبر فرصة ميّتة، لكن الوصول للمركز السادس، نعم، أنا مسرور بذلك".

ورغم تحسّن هاميلتون، لكن زميله جورج راسل الذي تأهل ثالثاً، تراجع كثيراً في الترتيب ليكتفي بالمركز 17.

حيث تم اتخاذ قرار خاطئ للغاية فيما يتعلق باستراتيجية سباقه منذ البداية، حيث بقي لفترة طويلة (أطول من هاميلتون كذلك) على الإطارات الملساء.

حيث كان يخسر ما يقارب 20 ثانية لكل لفة في مرحلة ما ولم يفلح بالوصول لمراكز النقاط بنهاية السباق.

حيث أوضح البريطاني الشاب أن معلومات الظروف الجوية كانت "خاطئة بالكامل"، حيث كان الفريق يعتقد بأن الأمطار لن تتواصل بتلك الغزارة في بداية السباق.

"من الواضح أن الأمطار تواصلت لفترة طويلة، ذلك كان محبطاً. لقد خسرنا منصة تتويج" قال راسل.

ورغم أن راسل تعافى مع جفاف المسار، لكن الأمطار التي هطلت لمرة ثانية إضافة للاحتكاك بسيارة لاندو نوريس، أضاعت جميع فرصه.

فقال: "حققنا تعافياً جيداً، لكن الاحتكاك مع لاندو كان حادثة تسابق مؤسفة تسببت بانثقاب. لذا نعم، كان سباقاً محبطاً لكننا امتلكنا سيارة سباق سريعة".