ضمن لويس هاميلتون الانطلاق من الصف الأول في جائزة البحرين الكبرى بعدما تأهل في المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن.

وأشار هاميلتون إلى أن إيصال الإطارات والسيارة إلى نطاق التشغيل الصحيح كان صعبًا للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفًا أن درجات الحرارة المرتفعة زادت من صعوبة التحدي.

وأوضح سائق فيراري إن الفريق حسّن توازن السيارة بشكل كبير بعد إجراء تعديل أخير قبيل التصفيات مباشرة.

حيث قال: "كان من الصعب جدًا العثور على توازن جيد لأن السيارات كانت تنزلق والإطارات كانت ترتفع حرارتها. أجرينا تغييرًا أخيرًا قبل التصفيات مباشرة، وأعتقد أننا وجدنا نطاق التشغيل المثالي للسيارة".

وأضاف: "من الرائع أن نتمكن من تقليص الفارق مع ماكس - الذي كان سريعًا جدًا طوال عطلة نهاية الأسبوع - إلى 0.2-0.3 ثانية. أنا سعيد جدًا بذلك".

وتابع: "أنا أكثر سعادة بكثير بالمستوى الذي أصبحت عليه السيارة الآن، لكن الغد سيكون تحديًا مختلفًا تمامًا. لا أعرف إلى أي مدى سنتمكن من الحفاظ على الإطارات على هذه الحلبة، فهي ترتفع حرارتها منذ البداية مباشرة. كل انزلاق بسيط في مؤخرة السيارة يؤثر في المسافة التي يمكنك قطعها باستخدام الإطارات".

واختتم: "لكنني أعتقد أننا وجدنا توازنًا جيدًا. كان ماكس سريعًا جدًا خلال محاكاة السباق، لذلك سأبذل قصارى جهدي لمجارته غدًا".