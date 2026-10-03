هاميلتون المنطلق ثانيًا في ماليزيا: "سأبذل قصارى جهدي لمجاراة ماكس غدًا"
بعد إنهاء تصفيات جائزة البحرين الكبرى في المركز الثاني، أوضح لويس هاميلتون أن تغييرًا في اللحظات الأخيرة سمح للفريق بالعثور على نطاق التشغيل المثالي للسيارة.
لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: سونا ماليتيروفا
ضمن لويس هاميلتون الانطلاق من الصف الأول في جائزة البحرين الكبرى بعدما تأهل في المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن.
وأشار هاميلتون إلى أن إيصال الإطارات والسيارة إلى نطاق التشغيل الصحيح كان صعبًا للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفًا أن درجات الحرارة المرتفعة زادت من صعوبة التحدي.
وأوضح سائق فيراري إن الفريق حسّن توازن السيارة بشكل كبير بعد إجراء تعديل أخير قبيل التصفيات مباشرة.
حيث قال: "كان من الصعب جدًا العثور على توازن جيد لأن السيارات كانت تنزلق والإطارات كانت ترتفع حرارتها. أجرينا تغييرًا أخيرًا قبل التصفيات مباشرة، وأعتقد أننا وجدنا نطاق التشغيل المثالي للسيارة".
وأضاف: "من الرائع أن نتمكن من تقليص الفارق مع ماكس - الذي كان سريعًا جدًا طوال عطلة نهاية الأسبوع - إلى 0.2-0.3 ثانية. أنا سعيد جدًا بذلك".
وتابع: "أنا أكثر سعادة بكثير بالمستوى الذي أصبحت عليه السيارة الآن، لكن الغد سيكون تحديًا مختلفًا تمامًا. لا أعرف إلى أي مدى سنتمكن من الحفاظ على الإطارات على هذه الحلبة، فهي ترتفع حرارتها منذ البداية مباشرة. كل انزلاق بسيط في مؤخرة السيارة يؤثر في المسافة التي يمكنك قطعها باستخدام الإطارات".
واختتم: "لكنني أعتقد أننا وجدنا توازنًا جيدًا. كان ماكس سريعًا جدًا خلال محاكاة السباق، لذلك سأبذل قصارى جهدي لمجارته غدًا".
شارك أو احفظ هذه القصّة
ماكس فيرستابن يكسر هيمنة مرسيدس ويحقق أول بول بوزيشن في 2026 من بوابة جائزة البحرين في ماليزيا
لويس هاميلتون يشعل مواقع التواصل عبر إشادته الكبيرة بفرناندو ألونسو والجماهير تصفه بـ "الأسطورة"
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟
لوكلير في صدارة التجارب الحرة الثانية لجائزة البحرين الكبرى في ماليزيا ومرسيدس بالمركزين السابع والثامن
فريد فاسور يدعو إلى وحدة فيراري: توجيه أصابع الاتهام سيكون "خطأً كبيرًا"
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟
أحدث الأخبار
"فيا بحاجة إلى التدخل" - شرح تعليقات راسل بشأن سترة التبريد
هاميلتون يصف تصفيات سيبانغ بأنها "أفضل لفة" له في موسم الفورمولا 1 لعام 2026
من "سيارة من ورق" إلى قطب الانطلاق الأول في ماليزيا – ما الذي تغيّر لدى فيرستابن وريد بُل؟
نوريس محبط من مشكلة المحرك التي كلفته في تصفيات سيبانغ
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات