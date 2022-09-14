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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

هاميلتون: المنافسة بين السيارات ممتعة أكثر "بألف مرة" من الفوز السهل

قال لويس هاميلتون أنه استمتع بشق طريقه من المركز 19 إلى الخامس في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، مشدداً على أن هذا أكثر متعة له من مجرد تحقيق فوز سهل.

هاميلتون: المنافسة بين السيارات ممتعة أكثر "بألف مرة" من الفوز السهل

بعد الانطلاق من آخر الترتيب بسبب عقوبة تبديل المحرك، خاض هاميلتون لفة أولى محبطة في مونزا، حيث كان بالمركز 19 مع نهايتها.

لكن، شق البريطاني طريقه صعوداً في الترتيب وكان يأمل منافسة كارلوس ساينز على المركز الرابع قبل دخول سيارة الأمان.

وأكد هاميلتون أن استمتع بسباقه في إيطاليا، حيث قال: "خوض المنافسة أكثر متعة بألف مرة. عندما بدأت منافسات الكارتينغ، كانت سيارتي ملتوية وقديمة وكان عليّ دوماً الانطلاق من الخلف مع إطارات قديمة. لكن هذا ما كنت أستمتع به".

وأردف: "خوض المنافسات كان أكثر متعة من الانطلاق أولاً والابتعاد في الصدارة. إنه تحد مختلف. لكنني أفضّل خوض المنافسات".

واسترسل: "عندما تحرز الفوز ذلك أمر مختلف تماماً، تشعر بالفخر للجميع. أحب فكرة المضيّ قدماً. شعرتُ في السباق أنني أتحسن وأتقدم والتقدم أمر جيد".

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وكانت سيارة هاميلتون قد تعرضت لبعض الأضرار لجنيّح الإطار الأمامي في اللفة الأولى.

"لم ألمس أحداً، لا أعتقد ذلك. لكنني رأيت قطعاً تتطاير من سيارات أخرى وترتطم بي. أعتقد أن هذا أضرّ بجنيّح الإطار، لا أعلم فائدة هذه القطعة فهي تتحرك وتحجب الرؤية!" قال بطل العالم سبع مرات.

واعترف سائق مرسيدس ببعض الإحباط جراء بقاء سيارة الأمان لأنها لم تسمح له بمنافسة ساينز، بالرغم من أن فيراري كانت تمتلك أفضلية الإطارات.

فقال: "كانت تأدية إطارات ’سوفت’ تتراجع قليلاً، وأعتقد أنهم توقفوا بالتالي وضعوا إطارات جديدة، لذا ربما لم أكن قادراً على التجاوز".

وأكمل: "لكن مع ذلك، لقد استمتعت حقاً بالمنافسات، شق طريقي رويداً رويداً مع السيارة".

واختتم: "شكل ذلك تحدياً بكل تأكيد، ومنذ البداية".

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