هاميلتون: المعركة والحادث مع فيرستابن في المجر "مثيران"

وصف لويس هاميلتون معركته وحادثه مع ماكس فيرستابن في سباق جائزة المجر الكبرى مثيرين للحماس والإثارة، لكنّه اعتبر ما حدث حادثة تسابق.

جمع احتكاكٌ قويٌ بين هاميلتون وفيرستابن مجدّدًا في اللفّات الأخيرة من سباق بودابست الذي فاز به أوسكار بياستري سائق مكلارين.

وكان فيرستابن بصدد شقّ طريقه إلى الأمام لمحاولة استعادة المركز الثالث الذي احتلّه في الفترة الأولى بعد أن أُجبر على التفريط في مركزه الثاني لصالح لاندو نوريس لقاء خروجه عن المسار وكسبه أفضليّة في المنعطف الأوّل من عمر السباق.

وتمكّن بطل العالم من تجاوز شارل لوكلير سائق فيراري متمتّع بأفضليّة عمر الإطارات وبدأ بالضغط على هاميلتون.

وخرج فيرستابن عن المسار في المنعطف الثاني مع تبقي 8 لفّات على النهاية وذلك على إثر محاولته تجاوز هاميلتون على الخطّ الخارجي.

وأقدم بعد ذلك ببضع لفّات على محاولته التالية عند المنعطف الأوّل عبر انغماسة متأخّرة جدًا قبل أن يُغلق مكابحه ويُواصل السير إلى الأمام إلى أن لمس الإطار الأمامي الأيمن لسيارة هاميلتون إطاره الخلفي الأيسر ما تسبّب في طيران سيارته إلى الأعلى وسقوطها.

وعبر الهولندي على منطقة الخروج الآمن وعاد إلى الحلبة خامسًا أين حلّ خلف لوكلير في الوقت الذي ضمن فيه هاميلتون منصّة تتويجه الـ 200.

وقال هاميلتون بعد السباق: "لم نتمتّع بوتيرة مكلارين في النهاية، ولا وتيرة ريد بُل كذلك".

وأضاف: "لكنّنا كنّا قادرين على التشبّث في بداية السباق. كان من الصعب للغاية التشبّث بالمركز وجعل تلك الإطارات تدوم".

وأكمل: "من الواضح أنّ المعركة الحامية التي خضناها في النهاية وكانت مثيرة. لكن هكذا هي سباقات السيارات. لكنّني سعيدٌ حقًا وممتنٌ لهذه النقاط. شكرًا لكلّ الفريق".

وعندما سُئل في خطّ الحظائر إن كان شعر أنّ المعركة كانت "مثيرة للأعصاب" من قبل زميله السابق والمحلل التلفزي الحالي نيكو روزبرغ، أجاب هاميلتون: "كلّا ليست مثيرة للأعصاب".

وأضاف: "أعتقد بأنّه عند النظر إلى وتيرة اقترابهم في بعض المنعطفات، فإنّك تضحك على نفسك لأنّه ليس ذلك بالأمر الذي أقدر على فعله".

ثمّ تابع: "خاصة في المقطع الأخير الذي كانوا فيه أقوياء جدًا، بذات قوّة مكلارين. رأيته يأتي من بعيد وكان قادرًا على الكبح متأخّرًا جدًا أكثر مني".

وأردف: "لكنّه انغمس على الخطّ الداخلي، بقيت في موقعي وتلامس الإطاران. لذا أعتقد بأنّها كانت حادثة تسابق".

وسيلتقي فيرستابن وهاميلتون بالمراقبين على الساعة 5:50 بالتوقيت المحلي في المجر لتحديد إذا ما كانت هناك عقوبات يجب توجيهها.