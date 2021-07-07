تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / على مكلارين "التحلي بالواقعية" حيال وتيرة السيارة الحقيقية في النمسا التالي / ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟
فورمولا 1 أخبار

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد

قال لويس هاميلتون أنّ معركة اللقب الحامية التي يخوضها هذا الموسم في مواجهة ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل قد "أحيت من جديد" حبّه للفورمولا واحد، ووطّدت أكثر العلاقة مع فريقه مرسيدس.

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد

أعلنت مرسيد يوم الأحد الماضي تجديد عقد بطل العالم سبع مرات لموسمين، لتضمن بقاءه ضمن صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2023 على الأقل.

وكان مستقبل هاميلتون طويل الأمد في الفورمولا واحد عرضة للتكهنات بعد توقيعه عقد لموسم واحد فقط مع مرسيدس في فبراير/شباط الماضي.

اقرأ أيضاً:

لكن السائق البريطاني لطالما أوضح بأن مستقبله لما بعد هذا الموسم لن يعتمد على أيّة نجاحات على الحلبة بينما يسعى إلى تحقيق رقم قياسي بتسجيل لقبه الثامن في الفئة الملكة.

ويواجه هاميلتون أصعب تحدٍ له على لقب فورمولا واحد على مدار أكثر من خمسة مواسم خلال العام الجاري حتى الآن في مواجهة فيرشتابن الذي يتصدّر ترتيب السائقين بفارق 32 نقطة بعد فوزه بالسباقات الثلاثة الأخيرة.

وضمن معرض حديثه بعد الإعلان عن تجديد عقده مع الفريق، شرح هاميلتون مدى استمتاعه بالمعركة في مواجهة ريد بُل وفيرشتابن، وكيف أنّ شغفه بمواصلة التسابق لم يتزعزع على الإطلاق.

فقال: "في بداية الموسم، عندما كانت المنافسة قريبة للغاية بين السيارات، بل متساوية إلى حد كبير، كانت تلك في الواقع أكثر الأوقات التي أمضيتها في البطولة إثارة منذ بعض الوقت، أن أكون قادرًا على خوض تلك المعركة في مواجهة ريد بُل".

وأضاف: "بصراحة، كنت آمُل أن تتواصل المعركة على هذا النحو خلال ما تبقى من الموسم، لكن وكما رأيتم، فقد حققوا قفزة كبيرة للغاية إلى الأمام".

اقرأ أيضاً:

وتابع: " دومًا ما نكون ضمن مراحل مختلفة من حياتنا، ومن المهم أن نأخذ الوقت الكافي لتقييم الوضع. كما أنه من المهم كذلك أن نفعل ما هو مناسب لنا فيما يتعلق بالصحة الجسدية والذهنية. من الجيّد دومًا أن نحاول تحليل ما يحدث وتحديد الخطوة التالية. لقد استيقظت ووجدت نفسي أفكّر في التسابق، التسابق فقط، لذلك قررت المواصلة".

وأكمل: "والآن نخوض تلك المعركة المحتدمة، ونعم، لقد وطدت علاقتي مع الفريق، وقرّبتني أكثر من المهندسين. تجعلني تلك المعركة أتعمّق أكثر، وأنا أحب ذلك. أعتقد بأن تلك المعركة أحيت من جديد الحبّ الذي لديّ لهذه الرياضة ولما أقوم به".

المشاركات
التعليقات
على مكلارين "التحلي بالواقعية" حيال وتيرة السيارة الحقيقية في النمسا

المقال السابق

على مكلارين "التحلي بالواقعية" حيال وتيرة السيارة الحقيقية في النمسا

المقال التالي

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف نافس نوريس ومكلارين فريقَي القمّة باستحقاق؟

2
فورمولا 1

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟

1 س
3
دبليو إي سي

دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة

4 س
4
فورمولا 1

هاميلتون: تحديثات سيلفرستون لن تكون كافية لتقليص الفارق مع ريد بُل

5
فورمولا 1

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد

2 س
أحدث الأخبار
فيرشتابن: على ريد بُل ضمان عدم اقتصار هيمنة السيارة على النمسا فقط
فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل ضمان عدم اقتصار هيمنة السيارة على النمسا فقط

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟
فورمولا 1

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟

1 س
هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد
فورمولا 1

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد

2 س
على مكلارين "التحلي بالواقعية" حيال وتيرة السيارة الحقيقية في النمسا
فورمولا 1

على مكلارين "التحلي بالواقعية" حيال وتيرة السيارة الحقيقية في النمسا

4 س
"فيا" تكشف التأثير المالي "المدهش" لرياضة المحرّكات
فورمولا 1

"فيا" تكشف التأثير المالي "المدهش" لرياضة المحرّكات

20 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

تحليل السباق: كيف نافس نوريس ومكلارين فريقَي القمّة باستحقاق؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف نافس نوريس ومكلارين فريقَي القمّة باستحقاق؟

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟

دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة
دبليو إي سي دبليو إي سي

دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة

هاميلتون: تحديثات سيلفرستون لن تكون كافية لتقليص الفارق مع ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: تحديثات سيلفرستون لن تكون كافية لتقليص الفارق مع ريد بُل

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد

فورمولا 3: لوكلير يحقّق انتصاره الأوّل متقدّمًا ثنائيّة بريما في فرنسا
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: لوكلير يحقّق انتصاره الأوّل متقدّمًا ثنائيّة بريما في فرنسا

كيف تسببت مرسيدس بالمشاكل لنفسها في سباق النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تسببت مرسيدس بالمشاكل لنفسها في سباق النمسا

فيراري "كانت مستعدة" لمناقشة تزويد ريد بُل بالمحركات في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري "كانت مستعدة" لمناقشة تزويد ريد بُل بالمحركات في 2022

أحدث الأخبار

فيرشتابن: على ريد بُل ضمان عدم اقتصار هيمنة السيارة على النمسا فقط
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل ضمان عدم اقتصار هيمنة السيارة على النمسا فقط

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد

على مكلارين "التحلي بالواقعية" حيال وتيرة السيارة الحقيقية في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

على مكلارين "التحلي بالواقعية" حيال وتيرة السيارة الحقيقية في النمسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.