هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد

أعلنت مرسيد يوم الأحد الماضي تجديد عقد بطل العالم سبع مرات لموسمين، لتضمن بقاءه ضمن صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2023 على الأقل.

وكان مستقبل هاميلتون طويل الأمد في الفورمولا واحد عرضة للتكهنات بعد توقيعه عقد لموسم واحد فقط مع مرسيدس في فبراير/شباط الماضي.

لكن السائق البريطاني لطالما أوضح بأن مستقبله لما بعد هذا الموسم لن يعتمد على أيّة نجاحات على الحلبة بينما يسعى إلى تحقيق رقم قياسي بتسجيل لقبه الثامن في الفئة الملكة.

ويواجه هاميلتون أصعب تحدٍ له على لقب فورمولا واحد على مدار أكثر من خمسة مواسم خلال العام الجاري حتى الآن في مواجهة فيرشتابن الذي يتصدّر ترتيب السائقين بفارق 32 نقطة بعد فوزه بالسباقات الثلاثة الأخيرة.

وضمن معرض حديثه بعد الإعلان عن تجديد عقده مع الفريق، شرح هاميلتون مدى استمتاعه بالمعركة في مواجهة ريد بُل وفيرشتابن، وكيف أنّ شغفه بمواصلة التسابق لم يتزعزع على الإطلاق.

فقال: "في بداية الموسم، عندما كانت المنافسة قريبة للغاية بين السيارات، بل متساوية إلى حد كبير، كانت تلك في الواقع أكثر الأوقات التي أمضيتها في البطولة إثارة منذ بعض الوقت، أن أكون قادرًا على خوض تلك المعركة في مواجهة ريد بُل".

وأضاف: "بصراحة، كنت آمُل أن تتواصل المعركة على هذا النحو خلال ما تبقى من الموسم، لكن وكما رأيتم، فقد حققوا قفزة كبيرة للغاية إلى الأمام".

وتابع: " دومًا ما نكون ضمن مراحل مختلفة من حياتنا، ومن المهم أن نأخذ الوقت الكافي لتقييم الوضع. كما أنه من المهم كذلك أن نفعل ما هو مناسب لنا فيما يتعلق بالصحة الجسدية والذهنية. من الجيّد دومًا أن نحاول تحليل ما يحدث وتحديد الخطوة التالية. لقد استيقظت ووجدت نفسي أفكّر في التسابق، التسابق فقط، لذلك قررت المواصلة".

وأكمل: "والآن نخوض تلك المعركة المحتدمة، ونعم، لقد وطدت علاقتي مع الفريق، وقرّبتني أكثر من المهندسين. تجعلني تلك المعركة أتعمّق أكثر، وأنا أحب ذلك. أعتقد بأن تلك المعركة أحيت من جديد الحبّ الذي لديّ لهذه الرياضة ولما أقوم به".