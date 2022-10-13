هاميلتون: المعركة في مواجهة أوكون كانت "الأكثر متعة"

أمضى هاميلتون أغلب فترات السباق يلاحق أوكون، حيث اجتاز العلم المرقط في النهاية بفارق 0.641 ثانية فقط خلفه بالمركز الخامس.

وكان بطل العالم سبع مرات يعلم قبل السباق ضعف سيارته مرسيدس على المقاطع المستقيمة، بينما من غير المسموح استعمال نظام الحد من الجر "دي آر أس" على المسار المبلل.

وبالرغم من خسارة المركز لصالح الفرنسي، لكن هاميلتون أصرّ على استمتاعه بالمعركة في مثل هذه الظروف الجوية.

فقال: "لقد استمتعت كثيراً. لقد قام إستيبان بعمل رائع بالبقاء على المسار أمامي. من الواضح أنه كان سريعاً جداً، جداً على المقاطع المستقيمة".

وأكمل: "لذا، كنت أحاول كل ما بوسعي، لكن هذه المعركة كانت الأكثر متعة".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، شدد البريطاني على أنه كان مسروراً من يومه وبعدم معاناته من أية مشكلة خلال الظروف الجوية الصعبة.

فقال: "لا أشعر أنني محبط، لأنه كان سباقاً قصيراً. قمت بأفضل ما بوسعي، وأنا مسرور من أننا سجلنا النقاط على الأقل. كنا بطيئين للغاية على المقاطع المستقيمة".

وأردف: "ما أعنيه أنه كان بوسعكم رؤية ذلك على التلفاز، حالما كان يصل إلى المقطع المستقيم، كان يبتعد، أتمنى لو كان السباق أطول".

وتابع: "أنا مسرور لأننا حصلنا على بعض اللفات من أجل الجمهور، خاصة بعد الفترة الطويلة التي انتظروها".

واسترسل: "أعتقد أنها كانت معركة رائعة. هذا هو لبّ جوهر رياضة السيارات. لقد استمتعت كثيراً. كانت معركة صعبة للغاية. مستويات الرؤية صعبة للغاية، لكن هكذا هي رياضة السيارات".

وفيما يتعلق بالظروف الجوية قبل رفع العلم الأحمر، قال هاميلتون: "يبدو وكأن السيارات الحالية تتسبب بالمزيد من الرذاذ هذا الموسم".

وأكمل: "أعتقد أننا لو بدأنا جميعنا على إطارات الأمطار (بدلاً من انترميديت) كنا لنواصل. لكن مستويات الرؤية كانت سيئة، لكن الأجواء كانت رائعة في الوقت نفسه".

واختتم: "ليس لدي شك بأننا (مرسيدس) سنقدم سيارة أفضل الموسم المقبل. سنرى كيف ستسير الأمور".