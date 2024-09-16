هاميلتون المحبط كان عليه "خلع" المقود في سباق باكو
شرح لويس هاميلتون كيف تعيّن عليه قيادة السيارة بـ "التوازن الأسوأ الذي واجهه" في باكو.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: أندرو فيرارو
قال لويس هاميلتون أنّه تعيّن عليه "خلع" المقوعد لتجاوز مشاكل التوازن على سيارته مرسيدس في سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.
تأهّل هاميلتون سابعًا يوم السبت بعد حصّة تصفيات صعبة، وقال أنّ مرسيدس اكتشفت أنّ واحدًا من مكوّنات سيارته "لم يكنّ مجمّعًا بشكلٍ صحيح"، وهو ما دفعه نحو وجهة إعدادات خاطئة.
ودفع مركز تأهّله المتأخّر فريق مرسيدس إلى تغيير وحدة طاقته للسباق. وعلى إثر تغييرات في إعدادات نظام التعليق، انطلق هاميلتون من خطّ الحظائر وتمكّن من الوصول إلى المركز التاسع في النهاية، لكنّه استفاد فقط من حادث سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز الإبن وتجاوزٍ متأخّرٍ على نيكو هلكنبرغ سائق هاس.
وبالرغم من عودته، عانى بطل العالم سبع مرّات من فترة ما بعد ظهر محبطة عرفت قتاله لسيارته مرسيدس حول شوارع باكو.
وذكر هاميلتون أسلوب القيادة غير المعتاد الذي اعتمده عبر اللاسلكي، حيث قال: "هل ترون كيف أقود هذا الشيء".
وكانت تلك إشارة إلى مشاكل التحكّم الضخمة التي عانى منها، والتي ظهرت بالرغم من إجراء تغييرات طفيفة على السيارة بعد يوم الجمعة الإيجابي.
وقال: "كان هذا أسوأ توازنٍ واجهته في حياتي. كانت المقدّمة ثابتة جدًا لكن الخلفيّة غير ثابتة مطلقًا".
وأكمل: "كان عليّ خلع المقود من أجل نزع التماسك في المقدّمة وجعلها تنزلق في كلّ منعطف. كان ذلك أسلوب قيادة هو الأغرب".
وأردف: "علمت أنّنا لن نكون قادرين على التجاوز اليوم. هذه واحدة من تلك الحلبات. لا أعلم لماذا كانت وتيرتنا بهذا السوء من جانبنا منذ يوم السبت".
وبعد خسارته لمحرّكٍ في أسترالي، كان من المنتظر أن يتلقى هاميلتون عقوبة محرّكٍ لاحقًا هذا الموسم، وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ السهام الفضيّة قرّرت فعل ذلك في باكو بالنظر إلى أنّ التجاوز أصعب في سنغافورة، بينما يملك الفريق آمالًا عالية لسباق أوستن.
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