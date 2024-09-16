جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

هاميلتون المحبط كان عليه "خلع" المقود في سباق باكو

شرح لويس هاميلتون كيف تعيّن عليه قيادة السيارة بـ "التوازن الأسوأ الذي واجهه" في باكو.

تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: أندرو فيرارو

قال لويس هاميلتون أنّه تعيّن عليه "خلع" المقوعد لتجاوز مشاكل التوازن على سيارته مرسيدس في سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.

تأهّل هاميلتون سابعًا يوم السبت بعد حصّة تصفيات صعبة، وقال أنّ مرسيدس اكتشفت أنّ واحدًا من مكوّنات سيارته "لم يكنّ مجمّعًا بشكلٍ صحيح"، وهو ما دفعه نحو وجهة إعدادات خاطئة.

ودفع مركز تأهّله المتأخّر فريق مرسيدس إلى تغيير وحدة طاقته للسباق. وعلى إثر تغييرات في إعدادات نظام التعليق، انطلق هاميلتون من خطّ الحظائر وتمكّن من الوصول إلى المركز التاسع في النهاية، لكنّه استفاد فقط من حادث سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز الإبن وتجاوزٍ متأخّرٍ على نيكو هلكنبرغ سائق هاس.

وبالرغم من عودته، عانى بطل العالم سبع مرّات من فترة ما بعد ظهر محبطة عرفت قتاله لسيارته مرسيدس حول شوارع باكو.

وذكر هاميلتون أسلوب القيادة غير المعتاد الذي اعتمده عبر اللاسلكي، حيث قال: "هل ترون كيف أقود هذا الشيء".

وكانت تلك إشارة إلى مشاكل التحكّم الضخمة التي عانى منها، والتي ظهرت بالرغم من إجراء تغييرات طفيفة على السيارة بعد يوم الجمعة الإيجابي.

وقال: "كان هذا أسوأ توازنٍ واجهته في حياتي. كانت المقدّمة ثابتة جدًا لكن الخلفيّة غير ثابتة مطلقًا".

وأكمل: "كان عليّ خلع المقود من أجل نزع التماسك في المقدّمة وجعلها تنزلق في كلّ منعطف. كان ذلك أسلوب قيادة هو الأغرب".

وأردف: "علمت أنّنا لن نكون قادرين على التجاوز اليوم. هذه واحدة من تلك الحلبات. لا أعلم لماذا كانت وتيرتنا بهذا السوء من جانبنا منذ يوم السبت".

وبعد خسارته لمحرّكٍ في أسترالي، كان من المنتظر أن يتلقى هاميلتون عقوبة محرّكٍ لاحقًا هذا الموسم، وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ السهام الفضيّة قرّرت فعل ذلك في باكو بالنظر إلى أنّ التجاوز أصعب في سنغافورة، بينما يملك الفريق آمالًا عالية لسباق أوستن.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق كولابينتو بعد باكو: آمل أنني أثبتُ استحقاقي لمقعد في الفورمولا واحد

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

مدراء رينو يُوافقون على لقاء طاقم المحرّكات في فيري شاتيون بعد الاحتجاجات

مدراء رينو يُوافقون على لقاء طاقم المحرّكات في فيري شاتيون بعد الاحتجاجات

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مدراء رينو يُوافقون على لقاء طاقم المحرّكات في فيري شاتيون بعد الاحتجاجات
"فيا" تُضيف منطقة "دي آر اس" رابعة لجائزة سنغافورة الكبرى

"فيا" تُضيف منطقة "دي آر اس" رابعة لجائزة سنغافورة الكبرى

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
"فيا" تُضيف منطقة "دي آر اس" رابعة لجائزة سنغافورة الكبرى
بهدف الإبقاء عليه: ويليامز منفتحة على ضمّ كولابينتو إلى ساوبر في 2025

بهدف الإبقاء عليه: ويليامز منفتحة على ضمّ كولابينتو إلى ساوبر في 2025

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بهدف الإبقاء عليه: ويليامز منفتحة على ضمّ كولابينتو إلى ساوبر في 2025
فيلنوف: فيرستابن خسر "روحه القتالية" وسط ابتعاده عن الانتصارات

فيلنوف: فيرستابن خسر "روحه القتالية" وسط ابتعاده عن الانتصارات

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيلنوف: فيرستابن خسر "روحه القتالية" وسط ابتعاده عن الانتصارات

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط