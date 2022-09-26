هاميلتون: المحافظة على سلسلة الانتصارات في كل موسم "لا تعني لي شيئاً"

أحرز هاميلتون بطل العالم سبع مرات، فوزاً بسباق واحد على الأقل في كل موسم خاضه حتى الآن منذ أولى مشاركاته مع مكلارين عام 2007.

لكن وسط معاناة السهام الفضية لمجاراة ريد بُل وفيراري هذا الموسم، وجد البريطاني نفسه بعيداً عن الانتصارات لأطول فترة له حتى الآن في مسيرته المهنية، حيث يعود آخر فوز له إلى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على أرض المملكة العربية السعودية.

وبينما نجحت مرسيدس بتحقيق بعض التقدم مع سيارتها لتشكل بعض التهديد لفريقي المقدمة، لكن لم يتبقَ إلا ستة سباقات فقط حتى نهاية موسم 2022.

وحين سُئِل حيال أهمية مثل هذا الرقم، ردّ هاميلتون بأنه لا يحمل أية أهمية بالنسبة له على الإطلاق، مؤكداً أنه يركز على مساعدة فريقه مرسيدس للتعافي.

فقال: "أنا ممتن لأننا حصلنا على فرص للمنافسة في كل موسم منذ 2007، فرص لتحقيق الانتصارات. أعتقد أننا سنحصل على فرصة في هذا الموسم ما زال أمامنا بعض السباقات".

وأكمل: "هذا بالتأكيد هدف كبيرٌ وفعليّ بالنسبة لنا، العودة إلى المنافسة في المقدمة".

وتمثل جولة سنغافورة المقبلة فرصة كبيرة بالنسبة إلى مرسيدس لتقديم أداء تنافسيّ بفضل خصائص الحلبة، بالرغم من أنها تضم الكثير من المطبات الأمر الذي كانت تعاني سيارة مرسيدس معه في بداية الموسم، نظراً لمشكلة "الارتدادات والقفزات".

وتأرجحت وتيرة مرسيدس بين حلبات مثل سبا، وأخرى مثل بودابست وزاندفورت اللتين ناسبتا السيارة ومنحتا الفريق فرصة المنافسة في المقدمة.

"ليست لدي أية فكرة أين سيكون أداء سيارتنا قوياً. تفاجأت حين كانت وتيرتنا أفضل بكثير مؤخراً (مقارنة بـ سبا). آمل أن يكون أداؤنا في جميع السباقات المتبقية مثل بودابست وزاندفورت" قال هاميلتون.

ويمتلك هاميلتون 103 انتصارات في الفورمولا واحد، كما دخل موسم 2022 مع فرصة لكسر عدد المواسم المتتالية التي حقق فيها انتصارات. لكنه يتعادل حالياً مع مايكل شوماخر بـ 15 موسماً لكل منهما.

"بالطبع، لا أركز على الرقم القياسي، لكنني أسعى لتحقيق فوز هذا الموسم" قال النجم البريطاني.

واختتم: "لكن الرقم نفسه لا يهمني. لأنني وبشكل عام لا أهتم بالأرقام القياسية".