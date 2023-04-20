هاميلتون: اللحاق بفريق ريد بُل قد "يستغرق وقتاً"

بعد منحى تطوّر ثابت في 2022، بدأت مرسيدس موسمها الحالي بصعوبة واضحة حيث بدا الضعف في المبدأ التصميمي للسيارة عبر تصريحات متتالية من قبل السائقين لويس هاميلتون وجورج راسل وكذلك مدير الفريق توتو وولف.

وتخطط السهام الفضية لجلب حزمة تحديثات كبيرة بحلول جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ستغير من شكل جانب السيارة وتصميم "الجانب 0".

وبالرغم من ذلك، لكن أداء مرسيدس تحسّن بشكل واضح في ملبورن، حيث تأهل راسل وهاميلتون بالمركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما أكمل هاميلتون السباق ثانياً خلف ماكس فيرستابن.

وعبّر بطل العالم سبع مرات عن حذره حيال منحى تطوّر سيارة ريد بُل ووتيرتها. حيث يرى أن اللحاق بهم سيستغرق وقتاً أطول مما كان يأمل.

حيث قال: "أدرك أننا قد نستغرق وقتاً طويلاً للحاق بالسيارة. ريد بُل ستواصل التحسّن على الأغلب".

وأكمل: "بالرغم من أن بعض السيارات لن تواصل التقدم للأمام في مرحلة ما. لكنهم ربما سيواصلون التحسّن".

وأردف: "لديهم فريق رائع، أنا واثق أنهم سيضيفون المزيد من الارتكازية".

وتابع: "علينا أن نضمن أننا وحين نقوم بالتغيير المطلوب، أن يكون كافياً طوال الموسم كي نغلق ذلك الفارق".

وحين سُئِل عما يتوقعه من مرسيدس "الجديدة" بعد التحديثات، عبّر هاميلتون عن أمله بأن تشهد السيارة تحسناً مباشراً وأن تصبح أسهل لناحية التطوير.

فقال: "آمل أن نجد ’حيلة ما’ تدفعنا مباشرة في الطريق الصحيح، وألا نكون بعيدين عن البقية".

واختتم: "لقد أظهرنا في الماضي أننا قادرون على التطوير بسرعة، آمل أن يكون هذا هو واقع حالنا".