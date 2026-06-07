هاميلتون: الفوز في موناكو سيكون صعبًا لكن ليس مستحيلًا
أكد لويس هاميلتون أنه لا يزال متمسكًا بآماله في الفوز قبل انطلاق جائزة موناكو الكبرى، مشددًا على أن "لا شيء مستحيل".
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: آني غراف
ورغم الأداء القوي الذي قدمه بطل العالم سبع مرات طوال عطلة نهاية الأسبوع في موناكو، فإنه لم يتمكن من حجز مكان في الصف الأول على شبكة الانطلاق.
ونجح سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي في انتزاع البول بوزيشن الرابع له هذا الموسم، متفوقًا على ماكس فيرستابن بفارق 0.043 ثانية، بينما اكتفى هاميلتون بالمركز الثالث.
ورغم أن البداية القوية لفيراري منحت هاميلتون بعض الأمل، فإن ضيق حلبة موناكو يجعل فرص التجاوز محدودة للغاية، وهو ما يجعل طريق السائق البريطاني نحو الفوز أكثر صعوبة.
ومع ذلك، لا يستبعد هاميلتون بالكامل إمكانية تحقيق فوزه الرابع في شوارع الإمارة.
حيث قال: "نعرف جميعًا كيف تسير هذه السباقات. الأمر صعب للغاية. لا أعتقد أن التجاوز ممكن".
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وأضاف: "آمل أن نحظى بانطلاقة جيدة جدًا وأن نتمكن من ممارسة الضغط على السائقين الموجودين أمامنا. ربما نحتاج إلى هطول الأمطار، لكن لا شيء مستحيل. سأواصل الضغط عليهم".
وتابع: "أمامي سائقان رائعان في سيارات سريعة للغاية، وقد كانا سريعين طوال عطلة نهاية الأسبوع. لذلك سيكون من الصعب جدًا التغلب عليهما. ومع ذلك، سأفعل كل ما بوسعي. سأحاول إزعاجهما قدر الإمكان وإجبارهما على ارتكاب الأخطاء في بعض المنعطفات".
كما أشار هاميلتون إلى مشكلة أساسية تعاني منها سباقات موناكو منذ سنوات طويلة، قائلًا : "من المؤسف أن هذا السباق يبدو في العادة وكأنه استعراض. لأننا في أغلب الأحيان نكتفي بالسير خلف بعضنا البعض".
وأكمل: "وبسبب طبيعة الحلبة، ترتفع حرارة السيارة باستمرار، كما ترتفع حرارة المكابح باستمرار. كذلك، وبسبب صلابة الإطارات الكبيرة، فإننا عادة لا نتوقف سوى مرة واحدة فقط".
واختتم: "آمل أن يتم التوصل في المستقبل إلى حل عبقري يجعل هذا السباق أكثر متعة للسائقين والجماهير. لكنني لا أعرف ما هو هذا الحل".
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