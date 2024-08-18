جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

هاميلتون: الفوز في سيلفرستون "لحظة سحرية"

تكلم لويس هاميلتون سائق مرسيدس حول أهم العوامل التي ساعدت على عودة السهام الفضية إلى ساحة المنافسات في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

تكلم هاميلتون حول أهم الأسباب التي كانت وراء العودة والفوز بالسباقات بعد موسمين صعبين للغاية خلال حقبة المؤثرات الأرضية الحالية في الفورمولا واحد.

وعاد بطل العالم سبع مرات إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة انقطاع طويلة نسبياً منذ موسم 2021.

حيث فاز هاميلتون في سيلفرستون ومن ثم ورث المركز الأول من زميله جورج راسل في بلجيكا قبل العطلة الصيفية، بعد أن شُطبت نتيجته بسبب انخفاض وزن سيارته عن الحد الأدنى المسموح.

وهذه الانتصارات هي الأولى لـ هاميلتون منذ بدء هيمنة ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل.

اقرأ أيضاً:

"كان الموسمان الماضيان بمثابة معركة ذهنية، أغلب الوقت" قال في مقابلة مع "Esquire".

وأكمل: "الحفاظ على تركيزنا ووعينا ضمن المستويات المقبولة رغم العمل الهائل، أثمر في النهاية".

وتابع: "ليست المسألة في السقوط، بل كيف تنهض مجدداً".

وأردف: "كيف تتواصل مع الأشخاص الذين تعمل معهم. لقد تعلمت أن أصبح زميلاً أفضل خلال هذه الفترة، فقد كان لدينا وقت أطول للتركيز على التواصل".

واسترسل: "كان من الرائع أن أعود للفوز على حلبة موطني، بوجود عائلتي".

واختتم: "الفوز بآخر سباق لي مع مرسيدس في سيلفرستون.. كانت تلك لحظة سحرية".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن لا يريد لأطفاله مسيرة مهنية في عالم السباقات

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
هيل: فيراري الفريق الوحيد الذي يعاني بدلاً من التقدم للأمام

هيل: فيراري الفريق الوحيد الذي يعاني بدلاً من التقدم للأمام

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هيل: فيراري الفريق الوحيد الذي يعاني بدلاً من التقدم للأمام
ألبون: لا أعتقد أن نوريس قادر على هزيمة فيرستابن

ألبون: لا أعتقد أن نوريس قادر على هزيمة فيرستابن

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ألبون: لا أعتقد أن نوريس قادر على هزيمة فيرستابن
شوفلين: سنفتقد هاميلتون

شوفلين: سنفتقد هاميلتون

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
شوفلين: سنفتقد هاميلتون
لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
لوكلير: متحمس كي تتم مقارنتي مع هاميلتون على متن نفس السيارة

لوكلير: متحمس كي تتم مقارنتي مع هاميلتون على متن نفس السيارة

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
لوكلير: متحمس كي تتم مقارنتي مع هاميلتون على متن نفس السيارة
هل يكون بونو مهندس سباق أنتونيللي في مرسيدس؟

هل يكون بونو مهندس سباق أنتونيللي في مرسيدس؟

فورمولا 1
هل يكون بونو مهندس سباق أنتونيللي في مرسيدس؟
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
مرسيدس
More from
مرسيدس
موعد وطبيعة المقارنة التي ستحسم اختيار فيرستابن بين ريد بُل ومرسيدس

موعد وطبيعة المقارنة التي ستحسم اختيار فيرستابن بين ريد بُل ومرسيدس

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
موعد وطبيعة المقارنة التي ستحسم اختيار فيرستابن بين ريد بُل ومرسيدس
مرسيدس تفصح عن هدفها الجديد لبقية موسم 2024 في الفورمولا واحد

مرسيدس تفصح عن هدفها الجديد لبقية موسم 2024 في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مرسيدس تفصح عن هدفها الجديد لبقية موسم 2024 في الفورمولا واحد
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

مارتن: بانيايا ليس أسرع مني بالرغم من سيطرته في النمسا

مارتن: بانيايا ليس أسرع مني بالرغم من سيطرته في النمسا

MGP موتو جي بي
مارتن: بانيايا ليس أسرع مني بالرغم من سيطرته في النمسا
موتو جي بي: بانيايا يسحق الجميع وينفرد بصدارة البطولة بعد فوزه في النمسا

موتو جي بي: بانيايا يسحق الجميع وينفرد بصدارة البطولة بعد فوزه في النمسا

MGP موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي: بانيايا يسحق الجميع وينفرد بصدارة البطولة بعد فوزه في النمسا
روسي: مارتن "تحسّن في كلّ الجوانب" لكنّ بانيايا "ليست له أيّ نقاط ضعف"

روسي: مارتن "تحسّن في كلّ الجوانب" لكنّ بانيايا "ليست له أيّ نقاط ضعف"

MGP موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
روسي: مارتن "تحسّن في كلّ الجوانب" لكنّ بانيايا "ليست له أيّ نقاط ضعف"
ويليامز: قدوم ساينز سيضع تحديًا صعبًا أمام الفريق

ويليامز: قدوم ساينز سيضع تحديًا صعبًا أمام الفريق

F1 فورمولا 1
ويليامز: قدوم ساينز سيضع تحديًا صعبًا أمام الفريق

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط