هاميلتون: الفوز في سيلفرستون "لحظة سحرية"

تكلم هاميلتون حول أهم الأسباب التي كانت وراء العودة والفوز بالسباقات بعد موسمين صعبين للغاية خلال حقبة المؤثرات الأرضية الحالية في الفورمولا واحد.

وعاد بطل العالم سبع مرات إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة انقطاع طويلة نسبياً منذ موسم 2021.

حيث فاز هاميلتون في سيلفرستون ومن ثم ورث المركز الأول من زميله جورج راسل في بلجيكا قبل العطلة الصيفية، بعد أن شُطبت نتيجته بسبب انخفاض وزن سيارته عن الحد الأدنى المسموح.

وهذه الانتصارات هي الأولى لـ هاميلتون منذ بدء هيمنة ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل.

"كان الموسمان الماضيان بمثابة معركة ذهنية، أغلب الوقت" قال في مقابلة مع "Esquire".

وأكمل: "الحفاظ على تركيزنا ووعينا ضمن المستويات المقبولة رغم العمل الهائل، أثمر في النهاية".

وتابع: "ليست المسألة في السقوط، بل كيف تنهض مجدداً".

وأردف: "كيف تتواصل مع الأشخاص الذين تعمل معهم. لقد تعلمت أن أصبح زميلاً أفضل خلال هذه الفترة، فقد كان لدينا وقت أطول للتركيز على التواصل".

واسترسل: "كان من الرائع أن أعود للفوز على حلبة موطني، بوجود عائلتي".

واختتم: "الفوز بآخر سباق لي مع مرسيدس في سيلفرستون.. كانت تلك لحظة سحرية".