هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"

يرى لويس هاميلتون أن فوزه بسباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي لموسم 2021 في الفورمولا واحد مع ثاني أسرع سيارة لهو "فرصة لإثبات خطأ الآخرين" وتعليقاتهم على أن انتصاراته في البطولة تعود لامتلاكه السيارة الأفضل.
أحرز هاميلتون 74 انتصاراً منذ بداية موسم 2014، بينما يمتلك فريقه مرسيدس حصة الأسد مع 103 انتصاراً من أصل 138 سباقاً منذ ذلك الحين، ما دفع بالكثيرين للتكهن بأن مثل هذا المستوى يعود بالكامل إلى أفضلية سيارة السهام الفضية الواضحة.
وتتجاهل هذه التكهنات 22 انتصاراً حققها هاميلتون مع مكلارين قبل الانضمام إلى مرسيدس، وكذلك حقيقة أنّ مرسيدس لم تمتلك السيارة الأفضل في عدة جولات سابقة كان خلالها منافسو البريطاني أسرع منه، كما هو الحال في جائزة إيطاليا الكبرى 2018 في مواجهة فيراري.
وشهدت جولة البحرين تسجيل ريد بُل لقطب الانطلاق الأول مع ماكس فيرشتابن، لكن هاميلتون نجح بتجاوزه بفضل استراتيجية عدائية من مرسيدس وإدارته الجيدة للإطارات، الأمر الذي سمح له بالتغلب على الهولندي.
وعندما سُئِل إن كان أداؤه في البحرين يُثبت خطأ منتقديه، أجاب هاميلتون: "أعتقد أن السباق كان بمثابة نعمةٍ بالنسبة لي، نعمةٍ غير ظاهرة".
وأكمل: "هناك على الدوام فرصة، فرصٌ، لإثبات خطأ الآخرين، وأعتقد أن هذا السباق كان من بين تلك الفرص بالتأكيد".
وأردف: "أعتقد أنه كانت هناك عدة مناسبات في الماضي - مناسبات كثيرة حقاً نظراً لأنني أنافس في البطولة منذ فترة طويلة - لكنني آمل أن تكون هناك فرص كثيرة مستقبلاً تمكنني من إظهار قدراتي وما بوسعي القيام به".