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هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"

من قبل:
, محرر

يرى لويس هاميلتون أن فوزه بسباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي لموسم 2021 في الفورمولا واحد مع ثاني أسرع سيارة لهو "فرصة لإثبات خطأ الآخرين" وتعليقاتهم على أن انتصاراته في البطولة تعود لامتلاكه السيارة الأفضل.

هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"

أحرز هاميلتون 74 انتصاراً منذ بداية موسم 2014، بينما يمتلك فريقه مرسيدس حصة الأسد مع 103 انتصاراً من أصل 138 سباقاً منذ ذلك الحين، ما دفع بالكثيرين للتكهن بأن مثل هذا المستوى يعود بالكامل إلى أفضلية سيارة السهام الفضية الواضحة.

وتتجاهل هذه التكهنات 22 انتصاراً حققها هاميلتون مع مكلارين قبل الانضمام إلى مرسيدس، وكذلك حقيقة أنّ مرسيدس لم تمتلك السيارة الأفضل في عدة جولات سابقة كان خلالها منافسو البريطاني أسرع منه، كما هو الحال في جائزة إيطاليا الكبرى 2018 في مواجهة فيراري.

وشهدت جولة البحرين تسجيل ريد بُل لقطب الانطلاق الأول مع ماكس فيرشتابن، لكن هاميلتون نجح بتجاوزه بفضل استراتيجية عدائية من مرسيدس وإدارته الجيدة للإطارات، الأمر الذي سمح له بالتغلب على الهولندي.

وعندما سُئِل إن كان أداؤه في البحرين يُثبت خطأ منتقديه، أجاب هاميلتون: "أعتقد أن السباق كان بمثابة نعمةٍ بالنسبة لي، نعمةٍ غير ظاهرة".

وأكمل: "هناك على الدوام فرصة، فرصٌ، لإثبات خطأ الآخرين، وأعتقد أن هذا السباق كان من بين تلك الفرص بالتأكيد".

وأردف: "أعتقد أنه كانت هناك عدة مناسبات في الماضي - مناسبات كثيرة حقاً نظراً لأنني أنافس في البطولة منذ فترة طويلة - لكنني آمل أن تكون هناك فرص كثيرة مستقبلاً تمكنني من إظهار قدراتي وما بوسعي القيام به".

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وكانت وتيرة ريد بُل القوية قد أثارت العديد من التكهنات حيال معركة مشتعلة على اللقب حتى النهاية وللمرة الأولى منذ 2012.

وأوضح هاميلتون أنه لا يذكر مدى التقارب الكبير مع المنافسين في المواسم الماضية، لكنّ المعركة الحالية مع ريد بُل "من بين الأشرس، إن لم تكن الأشرس بالفعل".

فقال: "أعتقد أن وتيرة ريد بُل قوية بشكل لا يصدق، كما كان بوسعكم أن تلاحظوا".

وأكمل: "لا يمكننا مجاراتهم في التصفيات الآن. وستكون تلك خطوة كبيرة بالنسبة لنا".

وأردف: "من الواضح أنني كنت أعتقد بإمكانية الاقتراب منهم في السباق، لكن وتيرتهم هناك كانت أقوى مما تصورت".

وأضاف: "الفكرة تكمن في أننا لا ندري كيف سيكون مستوى أدائهم خلال السباقات المقبلة".

واختتم: "ربما ستكون سيارتنا أفضل في مواضع وأسوأ في أخرى، سنرى كيف ستسير الأمور. أمر واحد مؤكد: سنعمل بأقصى ما بوسعنا للتحسن".

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الكاتب خلدون يونس

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