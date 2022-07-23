هاميلتون: الفوز سيتطلّب من مرسيدس "الكثير من الوقت" في حال تواصل أداؤها الحالي في فرنسا
يعتقد لويس هاميلتون بأنّ مرسيدس ستحتاج للكثير من الوقت إلى أن تعود للمنافسة على الانتصارات في بطولة العالم للفورمولا واحد في حال تواصل أداؤها الحالي من جائزة فرنسا الكبرى بعد تأهّله بفارق أكثر من ثمانية أعشارٍ من الثانية عن قطب الانطلاق الأوّل.
وصلت مرسيدس إلى بول ريكار وهي تمني النفس بتحقيق خطوة إلى الأمام والاقتراب من غريمتيها ريد بُل وفيراري بالنظر إلى السطح الأملس للحلبة الفرنسيّة الذي يتناسب نظريًا مع نقاط قوّة سيارة "دبليو13".
لكنّ مرسيدس فشلت في ذلك طوال حصص التجارب الحرّة، قبل أن يتأهّل هاميلتون وزميله جورج راسل في المركزين الرابع والسادس تباعًا.
وقال هاميلتون أنّ لفّته الأخيرة في التصفيات "بدت جيّدة حقًا"، واصفًا إيّاها بـ "اللفّة الجميلة"، لكنّها كانت أبطأ بـ 0.893 ثانية من لفّة لوكلير سائق فيراري.
وقال البريطاني: "نبدو متأخّرين كثيرًا نهاية هذا الأسبوع لسببٍ ما، لكن الركب بأكمله متأخّرٌ حقًا".
وأضاف: "فريقا الصدارة في عالمهما الخاص. لكن بالنظر إلى تخلفي عن الحصّة الأولى، وهو ما يُؤخّرك قليلًا، فأنا سعيدٌ بالتقدّم الذي حقّقناه، والجميع في المصنع يعمل بجدٍ معنا لتحقيق التقدّم".
وأردف: "تراجعنا خطوة هذا اليوم، لكنّنا تمكّنا من التقدّم في التصفيات".
ولم تُكمل مرسيدس أيّ سباقٍ في مركزٍ أفضل من الثالث هذا العام، لكنّ هاميلتون أصرّ على أنّ الفريق سيكون قادرًا على العودة إلى سكّة الانتصارات قبل نهاية الموسم.
وعندما سُئل إن كان بوسعه تحديد موعد وصول الفوز الأوّل، أجاب: "وصلت إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع آملًا أن نكون ضمن مجال ثلاثة أعشارٍ من الثانية معهم، لكنّنا متأخّرون بثانية".
وأردف: "لذا لو كان الفارق ثلاثة أعشارٍ من الثانية، ولو تمكّنا من تقليصه قليلًا في الجولة المقبلة في بودابست لكنّا قادرين على المنافسة هناك".
وأكمل: "لكن بالنظر إلى أنّ الوضع أصبح مختلفًا، فسيتطلّب الأمر بعض الوقت. لكنّه ليس مستحيلًا".
وأرجع هاميلتون الفجوة مع فيراري وريد بُل إلى ما تخسره مرسيدس على الخطوط المستقيمة، مُشيرًا إلى أنّه كان بذات سرعتهم في المقطع الأوّل.
كما شاطره مديره توتو وولف الرأي، قائلًا أنّ الفريق وصل إلى فرنسا وهو يُفكّر في تحقيق الفوز، لكن انتهى به الأمر متأخّرًا بأكثر ممّا كان عليه في السابق.
وقال: "آمل أن نحظى بذات التقلّب في الوجهة المعاكسة على الحلبات الأخرى".
وأكمل: "سنكتشف ما حدث هنا وإن كانت مسألة جذريّة، وحينها يُمكننا المنافسة على الانتصارات هذا العام".
وأردف: "يجب أن يبقى ذلك هدفنا لأنّنا نحتاج لوجهة للعام المقبل".
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