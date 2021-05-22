هاميلتون: الفوز بعيد المنال بعد "كارثة" تصفيات موناكو

عانت مرسيدس لمجاراة وتيرة فيراري وريد بُل طوال التجارب في موناكو، وفشلت في التواجد ضمن دائرة المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل.

وكان فالتيري بوتاس قادرًا على ضمان المركز الثالث مع نهاية الطلعة الأولى في القسم الثالث، لكنّ هاميلتون اكتفى بالمركز السابع على بُعد ثلاثة أرباع الثانية عن زمن شارل لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

وكان هاميلتون بصدد الضغط في لفّته الأخيرة عندما اضطرّ لإلغاء لفّته بسبب حادث لوكلير الذي أدّى إلى رفع العلم الأحمر وإنهاء التصفيات مبكّرًا.

وقال هاميلتون: "من شبه المستحيل التجاوز هنا. سيكون الجميع بذات السرعة وسنبقى في موقعنا".

وأضاف: "السبت هو اليوم الذي يُحدّد الفائز، وبالتأكيد سيكون الفوز بعيد المنال، نأمل أن يكون المركز السابع أسوأ نتيجة".

وأكمل: "سنُحاول القيام بشيء ما للتقدّم إلى الأمام".

ومثّلت تحمية الإطارات نقطة ضعفٍ بالنسبة لمرسيدس في المراحل الأولى من موسم 2021، بالرغم من أنّ تلك كانت مشكلة واجهها بوتاس أكثر من هاميلتون.

وقال البريطاني أنّ المشكلة لم تبدُ "سيّئة للغاية يوم الخميس"، لكنّ الوضع أصبح مروّعًا بالوصول إلى التصفيات "نتيجة بعض التغييرات".

وقال بخصوص ذلك: "سنعود إلى التفكير وتحليل ما حدث. واجهت افتقارًا حادًا للتماسك من جانبي ويدفعك ذلك لمحاولة الإفراط في قيادة السيارة والضغط أكثر لاستخراج الأداء منها، لكنّ ذلك لا يُحسّن الوضع".

وأكمل: "لذا أجل، كان ذلك صعبًا. من الواضح أنّ فالتيري كان قادرًا على استخراج الأداء من السيارة، لكنّني أعتقد بأنّنا واجهنا بعض المشاكل اليوم".

وبحديثه إلى قناة "زيغو" الهولنديّة، وصف هاميلتون عطلة نهاية أسبوعه بـ "الكارثيّة" حتّى الآن، وقال أنّه يشكّ في أنّه كان ليُحسّن مركزه من دون العلم الأحمر.

وقال في هذا الصدد: "كلّا، كانت تلك كارثة بالنسبة لي. كنت سأدخل خطّ الحظائر في جميع الأحوال".

وأضاف: "سيكون الغد طويلًا. ليس السباق الأكثر حماسًا، لكنّني آمل أن نحاول التقدّم إلى الأمام".