هاميلتون: الفوز ببطولة الصانعين "أكثر إثارة تقريبًا" من لقب السائقين

حسمت مرسيدس لقبها السابع في بطولة الصانعين خلال جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، لتكسر بذلك الرقم القياسيّ السابق الذي تشاركته مع فيراري برصيد ستّة ألقاب متتالية.

وجاء حسم اللقب هذه المرّة مع بقاء أربعة سباقات على نهاية الموسم، وذلك من خلال ثنائيّة جديدة لهاميلتون وزميله فالتيري بوتاس في إيمولا.

وكان هاميلتون جزءًا من جميع الألقاب السبعة التي حقّقتها مرسيدس، وهو يتّجه لتحقيق لقبه السادس مع الفريق، والسابع في المجمل، نهاية الأسبوع المقبل في تركيا.

وعندما سُئل عن اختلاف الشعور بين الفوز ببطولة السائقين والفوز ببطولة الصانعين، قال هاميلتون أنّ الفوز بلقب الصانعين مع مرسيدس "يكاد يكون أكثر إثارة".

وقال البريطاني: "إنّها رياضة غريبة للغاية على صعيد أنّها رياضة جماعيّة، لكن فيها بطولتان واحدة منهما فرديّة، لكنّ صميم عملنا هو حصد النقاط والنتائج للفريق".

وأضاف: "عندما تفوز ببطولة الفرق، فأعتقد بأنّ ذلك يكاد يكون أفضل من اللقب الفردي، لأنّه شيء جماعي، مجموعة كبيرة من الأفراد".

وأردف: "في حين أنّنا نحن من نقف على منصّة التتويج، فإنّنا لسنا فوق الجميع. نحن في ذات المستوى، نحن جميعًا حلقة من السلسلة".

وواصل شرحه بالقول: "يُمكنك رؤية سعادة الجميع عندما نُحقّق لقب الصانعين. يعلم الجميع أنّه قام بعملٍ مدهش عندما نحتفل، وقد حقّق الفريق إنجازًا لم يسبقه إليه أحد".

وأكمل: "ذلك الجزء الرائع. لو كنت سأتوقّف عن التسابق غدًا، فسيكون ذلك إنجازًا تشاركته مع مجموعة كبيرة من الأشخاص لبقيّة حياتي".

وساعد هاميلتون وبوتاس فريق مرسيدس على تحقيق لقب بطولة الصانعين خلال المواسم الأربعة الأخيرة التي تجاورا خلالها في صفوف الفريق.

وقال بوتاس أنّ هذا الإنجاز "لا يُصدّق" في ظلّ تقدّم مرسيدس إلى المركز الرابع على صعيد الفرق الأكثر حصدًا للقب، وباتت مرسيدس على بُعد لقبٍ واحدٍ من مكلارين.

وقال بوتاس: "أنا فخورٌ بكلّ فردٍ من أعضاء الفريق، سواءً طاقم المصنع أو الفريق على الحلبة".

وأضاف: "نواصل رفع المعيار لكلّ عضوٍ في الفريق، لكنّنا نفعل ذلك متّحدين. ندعم بعضنا البعض، روح الفريق هي التي تجعل هذه الأمور ممكنة".

وأكمل: "أنا فخورٌ حقًا بأن أكون جزءًا من ذلك. يتطلّب الأمر بعض الوقت من أجل إدراك ما نفعله وما نُحقّقه من إنجازات".

واختتم بالقول: "لكن علينا أن نستمتع بالتأكيد، لأنّ هذا مدهش، أنا فخورٌ بالجميع".