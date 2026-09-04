بعد تحقيقه فوزه الأول مع فيراري في جائزة إسبانيا الكبرى هذا العام، يتجه لويس هاميلتون إلى السباق المقرر على أرض فريقه، جائزة إيطاليا الكبرى، آملًا في تحقيق انتصار آخر.

ويعتقد السائق البريطاني أن الفريق يملك الإمكانات اللازمة للفوز في عطلة نهاية هذا الأسبوع لإدخال السرور على التيفوزي الذين يمنّون النفس بانتصار لفريقهم على أرضهم.

حيث قال: "أؤمن حقًا بأن الفريق يملك ما يلزم لتحقيق الفوز. لكن عندما تكون المنافسة في المقدمة متقاربة إلى هذا الحد، فإن الفوز بالسباق يتطلب من الفريق بأكمله أن يتكاتف وأن تسير الأمور بسلاسة منذ البداية".

وأضاف: "مع اقترابنا من هذه الجائزة الكبرى، كنت أفكر في مدى أهمية هذا الأمر. على سبيل المثال، لم أكن أعلم حتى أنني متعادل مع مايكل في عدد الانتصارات في مونزا".

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وتابع: "لكن إذا فزت، فأنت تدخل منطقة جديدة. وسيكون تحقيق الفوز للمرة الأولى في مونزا مع فيراري أمرًا استثنائيًا بالنسبة لي".

وأردف: "إذا حققت ذلك، فمن المحتمل أن أكون أول سائق أسود في التاريخ يحقق هذا الإنجاز في إيطاليا مع فيراري. كل هذه الأفكار كانت تدور في ذهني. هناك الكثير من الضغوط عليّ، وأنا أريد أن أفعل شيئًا من أجل الفريق. هناك الكثير من الأشخاص في المصنع، وسيأتي العديد منهم إلى هذا السباق. ثم هناك جماهير فيراري، التي تتوافد إلى هنا بأعداد هائلة. لديهم شغف فريد من نوعه، وأنا أريد أن أحقق شيئًا من أجلهم".

وأوضح هاميلتون أيضًا أن إدارة الطاقة والأداء على الخطوط المستقيمة في مونزا سيكونان مختلفين عن الأعوام السابقة في ظل القوانين التقنية لموسم 2026.

فقال: "إن إدارة وحدات الطاقة في هذه السيارات تكون صعبة دائمًا. وربما نملك هذا العام ارتكازية أكبر في المنعطفات مقارنة بالعام الماضي. نحن سريعون على الخطوط المستقيمة حتى مع تفعيل النظام، لكننا نخسر القوة. وندخل المنعطفات بسرعة أقل ربما بـ 20 أو 30 كيلومترًا في الساعة مقارنة بالماضي. وسيستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على ذلك".

وأكمل: "كان من الرائع دائمًا المجيء إلى هنا وسماع صراخ المحرك عند نهاية الخط المستقيم، بينما تواصل السيارة التسارع ويحافظ التماسك على مستواه حتى نقطة الكبح. لكن من المرجح ألا يكون الأمر كذلك في عطلة نهاية الأسبوع هذه. ومن المحتمل أن يبدأ السائقون في تخفيض السرعات قبل الوصول إلى منطقة الكبح".

واختتم: "بالنسبة لي، لا يزال هذا الأمر لا يمنحني أفضل شعور، لكن هذا ما لدينا. عليك أن تحسّن طريقة استخدامك لدواسة الوقود، وكيفية الوصول إلى القوة الكاملة، وكيفية تفعيل الأنظمة التي نملكها".