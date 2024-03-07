هاميلتون: الفورمولا واحد تواجه "لحظة حاسمة" وسط الجدَل الدائر خارج الحلبات

تصدّرت الادعاءات بسوء السلوك من قبل مدير فريق ريد بُل، كريستيان هورنر، المتورط مع إحدى موظفات الفريق، العناوين الرئيسية حول العالم خلال الشهر الماضي.

وحين سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يشعر بالحزن لأن الأحداث خارج الحلبات باتت تهيمن حالياً على بطولة العالم التي شارك فيها خلال الـ17 عاماً الماضية، أوضح الفائز باللقب سبع مرات، هاميلتون، أنه قلق من تأثيرها.

"كشخص يحب الرياضة، من المخيب للآمال بالتأكيد رؤية ما يحدث الآن،" قال سائق مرسيدس. "لا يبدو الوضع جيداً من العالم الخارجي، عند النظر من الخارج إلى الداخل".

وأكمل: "أعتقد أنها لحظة مهمة جداً، جداً للرياضة كي تتمسك بقيمها، مع محاسبة أنفسنا على أفعالنا".

وأردف: "هي لحظة حاسمة، حقاً، حقاً، أعتقد، للرياضة، من حيث ما نقدمه للعالم، وكيف يتم التعامل مع الأمور. ولم يتم التعامل معها بشكل جيد حتى هذه النقطة".

واسترسل: "الشفافية مهمة جداً. وأنا آمل حقاً في رؤية بعض التقدم في المستقبل".

واستكمل: "آمل ألا يستمر العام دون حل المشاكل. لكن ذلك يسلط الضوء على بعض المشاكل التي نعاني منها داخل الرياضة".

ويرى هاميلتون أن الجمهور "يحتاج إلى الثقة بنا، يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على الوثوق بالرياضة".

وعندما سُئل حول التأثير المحتمل لمسلسل هورنر المستمر على ريد بُل، قدم هاميلتون بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام حول وقته في مكلارين، وبشكل خاص الاضطراب الذي حدث عندما تم استجواب قيادة رون دينيس.

"من تجربتي بالطبع بعد المرور بأمر مشابه في الأيام الخوالي عندما كنت في مكلارين، بمعنى أن مديرنا كان موضع تساؤل، وكان يمر بوقت عصيب،". شرح، وأكمل: "أثر ذلك على الجميع".

وأردف: "أذكر عندما كنا نخسر رون، على سبيل المثال، الأمور التي كان رون يمر بها، والخطوات التي كان علينا اتخاذها، أثرت علينا جميعاً".

واسترسل: "القائد مهم للغاية لأنه يحدد طابع الفريق، يتأكد من أن الفريق يلتزم بالقيم الأساسية لما تعنيه الرياضة، والنزاهة".

وحين سُئل عما يحبه في الفورمولا واحد، أشار هاميلتون بوضوح أنه لا يزال يستمتع بالمنافسة والسعي المستمر لكونه أكثر تنافسية.

ويدخل البالغ من العمر 39 عاماً العام الأخير من فترته التي دامت 11 عاماً في مرسيدس قبل انضمامه إلى فيراري في عام 2025.

"الأشياء التي أحبها في الرياضة هي الفريق، هي المنافسة، هي كل شخص يعمل ليكون في أفضل حالاته" علق بطل العالم سبع مرات.

وأكمل: "كل شخص داخل فريق يسعى في نفس الاتجاه، ويلاحق هدفاً لا يمكن الوصول إليه، وهو الكمال، الابتكار والفوز ببطولة العالم. إنها أمور مذهلة".

واستكمل: "ثم المعارك المتقاربة. هذا ما تريد رؤيته أكثر في رياضتنا".

وأضاف: "لقد كانت هناك هيمنة شوماخر، كانت هناك فترة هيمنتي، تحدث دائماً. وأعتقد أننا لا نستطيع أن نلوم ريد بُل. لقد قاموا بعمل مذهل".

واسترسل: "أعني، كل ما فعلوه كفريق، أعتقد أنه رائع جداً. وقد رفعوا السقف عالياً جداً، لذا نحن جميعاً نسعى للوصول إلى ذلك".

واختتم: "سيكون رائعاً لو كنا نخوض معركة أقرب. ولكنني أعتقد أن هذا ما نعمل عليه".