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هاميلتون "الفخور": كان بالإمكان استخلاص مزيد من الأداء في تصفيات سيلفرستون

اعترف لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه كان بالإمكان استخلاص زمن أفضل في تصفيات سيلفرستون التي أنهاها ثانياً خلف زميله جورج راسل، لكنه عبّر عن فخره بتواجد 3 بريطانيين في المراكز الثلاثة الأولى.

خلدون يونس
خلدون يونس
لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

قدمت مرسيدس أفضل تأدية لها حتى الآن في موسم 2024، حيث حجزت صف الانطلاق الأول لسباق جائزة بريطانيا الكبرى مع راسل وهاميلتون.

بينما أكمل لاندو نوريس سائق مكلارين ترتيب مراكز الانطلاق الثلاثة الأولى، أمام ماكس فيرستابن بطل العالم الذي اكتفى بالمركز الرابع.

وعلى مسار مبلل في البداية، وجاف في النهاية، قدمت سيلفرستون تصفيات نارية انتهت بتسجيل راسل للزمن الأسرع.

ورغم النتيجة الممتازة، اعترف هاميلتون أنه كان هناك مجال لتسجيل لفة أفضل.

فقال: "أنا فخور حقاً بتواجدي هنا مع وجود ثلاثة بريطانيين في مراكز الانطلاق الأولى، فذلك أمر مذهل".

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وأكمل مهنئاً زميله: "تهانيّ الكبيرة إلى جورج فقد قام بعمل رائع. نحن بالتأكيد لم نكن نتوقع الانطلاق من صف الانطلاق الأول".

وأردف: "لكن هذا إنجاز هائل لنا وللفريق. كانت السيارة رائعة، جميع العاملين ضمن الفريق وفي المرآب كانوا هنا، وهم يستحقون ذلك".

وأضاف: "أعتقد كما قلت، أن السيارة رائعة. كان الأمر يتعلق بحرارة الإطارات ضمن الأماكن الصحيحة".

واسترسل: "كان بالإمكان استخلاص المزيد من الوقت، وقد تمكن جورج من ذلك".

واختتم: "لكنني أشعر بالثقة بالسيارة حقاً يوم الغد. أعتقد أنه حالياً بوسعنا العمل معاً لإبقاء لاندو خلفنا".

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