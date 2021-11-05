هاميلتون: الفجوة بين ريد بُل ومرسيدس في المكسيك مردّها افتقارنا للارتكازيّة

وصل بطل العالم إلى المكسيك وهو يعي ترجيح تمتّع ريد بُل بالأفضليّة، وذلك بالنظر إلى تفوّق حزمة المحرّك والسيارة هناك في السابق.

وبالرغم من أنّ زميله فالتيري بوتاس تصدّر الحصّة الأولى، بدا أنّ تكتيك مرسيدس باعتماد إعدادات محرّك عدائيّة مبكّرة بخّر أفضليّتها.

لذا سيطرة ماكس فيرشتابن على الحصّة الثانية متقدّمًا بأكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية على بوتاس، بينما حلّ هاميلتون ثالثًا، ولا يشكّ في أنّ مرسيدس ستُواجه عطلة نهاية أسبوع صعبة.

وقال بطل العالم سبع مرّات: "بدت السيارة جيّدة في المجمل، لم نواجه مشاكل كبيرة وأعتقد بأنّنا قدّمنا كلّ ما في وسعنا".

وأضاف: "أعتقد بأنّهم أسرع منّا في الوقت الحاضر. ليست لدينا مخاوف حقيقيّة. نُحقّق تقدّمًا على صعيد إعداداتنا وسنُحاول التحسّن".

وأردف: "لكنّنا نفتقر للارتكازيّة، وهو سبب فارق نصف الثانية بيننا".

كما شاطر بوتاس رأي زميله في أنّ سيارة مرسيدس لم تبدُ سيّئة، لكنّها تفتقر للسرعة.

وقال في هذا الصدد: "كانت بداية اليوم صعبة بسبب ضعف التماسك. كان المسار مغبرًا للغاية وذلك سبب صعوبة قراءة الكثير حول الأداء الحقيقيّ للسيارة".

وأضاف: "لكنّني اعتقدت بأنّها لم تكن بعيدة عن المستوى المتوقّع منها، ومن ثمّ بوسعنا تعديلها للتجارب الثانية. لم تبدُ سيّئة للغاية، لكن لا يزال علينا كسب بعض الوقت لأنّ ريد بُل تبدو سريعة".

وأشار بوتاس إلى أنّ مرسيدس ستحتاج لإيجاد المزيد من الوتيرة في حال أرادت حرمان فيرشتابن من تحقيق قطب الانطلاق الأوّل غدًا السبت.

وقال في هذا الصدد: "بدوا أسرع منّا بالتأكيد اليوم. على الأقل على مدار اللفّة الواحدة، تمتّعوا بوتيرة قويّة على إطارات سوفت. لذا أجل، نحتاج لكسب بعض الوقت في حال أردنا المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل".