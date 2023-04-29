هاميلتون: الفارق في باكو "مؤشر" على مدى تأخر مرسيدس
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس بأن الفارق الذي ظهر خلف المنافسين في تصفيات باكو للفورمولا واحد، مؤشر على كمية التأخر الذي يتوجب على السهام الفضية تعويضه.
بالرغم أن لويس لم يكن منزعجاً كثيراً من مركز التأهل الخامس، خلف كارلوس ساينز سائق فيراري، لكن يرى أن الفارق الذي يصل إلى ثانية تقريباً خلف شارل لوكلير سائق فيراري وصاحب قطب الانطلاق الأول، بمثابة تنبيه واضح.
تعقيباً على أداء ريد بُل وفيراري، أوضح هاميلتون أن حلبة باكو كشفت مقدار العمل الذي يتوجب على مرسيدس إكماله.
وبالرغم من أن مرسيدس عملت على خفض الجرّ مع صفيحة نهائية معدلة للجانح الخلفي، لكن أرقام السرعة القصوى على المقطع المستقيم أظهر سرعة 339 كيلومتراً في الساعة مع ماكس فيرستابن، بينما وصل هاميلتون إلى 335.5 كيلومتر في الساعة.
وضمن معرض كلامه على التحديات التي تواجه مرسيدس، قال هاميلتون: "كنت أعلم أن ريد بُل ستكون سريعة، لكنني لم أدرك مقدار الفارق الهائل على المقاطع المستقيمة".
وأكمل: "لكنه مؤشر جيد. نحن أبطأ على المقاطع المستقيمة وكذلك في المقطع الأوسط، أمامنا الكثير من العمل لتحسين ذلك".
وتابع: "السيارة ليست سهلة في القيادة. أنا مسرور بالوصول لصف الانطلاق الثالث وأعتقد أنه بوسعنا المنافسة بعض الشيء كذلك".
وشعر هاميلتون أنه كانت هناك فرصة لتقديم تصفيات قوية، لكنه لم يكن مرتاحاً على متن السيارة.
فقال: "نحن نحاول بأقصى ما بوسعنا، ونقدم أقصى جهدنا. واجهت صعوبات في القسم الثاني للتصفيات. كانت لدي وتيرة أكبر لكنني لم أكمل لفة أخيرة جيدة".
وأردف: "في القسم الثالث، أكملت لفة جيدة، لكننا كنا بحاجة للمزيد للاقتراب من فيراري".
يشار إلى أن زميله جورج راسل واجه نتيجة مخيبة حيث لم يتأهل من القسم الثاني، وسينطلق من المركز 11 في سباق الأحد.
حيث اعترف البريطاني الشاب بأنه ارتكب خطأ في القسم الثاني حرمه التأهل للقسم الثالث، لكنه أكد على أن قيادة السيارة لم تكن سلسة.
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