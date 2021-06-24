هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى

أعلنت حلبة سيلفرستون اليوم الخميس أنها ستستضيف سعة جماهيرية كاملة لسباقها في الفورمولا واحد في 16 - 18 يوليو/تموز المقبل بعد دخولها في البرنامج البحثي للأحداث التابع لحكومة المملكة المتحدة.

وسيجعل ذلك من جائزة بريطانيا الكبرى أول سباق منذ بداية جائحة كورونا يُقام أمام سعة جماهيرية كاملة، وذلك بعد إقامته خلف الأبواب المغلقة العام الماضي.

ويعتري هاميلتون الفائز بالسباق سبع مرات شعور "مخالف بعض الشيء" حيال تلك الأخبار، قائلًا بأنه متحمّس لعودة المشجعين ولكنه لا يشعر بارتياح حيال عدد إصابات كورونا المتزايد في المملكة المتحدة مؤخّرًا.

فقال: "لا يُمكنكم تخيّل مدى حماستي لرؤية المشجعين، ولا سيّما الجمهور البريطاني، كونه الأفضل في كامل الروزنامة".

وأضاف: "لم يكن لدينا جمهور العام الماضي، لذا أن أكون قادرًا على رؤيتهم والشعور بطاقتهم هذا العام لهو أمر رائع. ولكنني على الجانب الآخر أتابع الأخبار وأسمع عن تزايد حالات الإصابة في المملكة المتحدة، لذلك أشعر بالقلق بطبيعة الحال من تلك الناحية".

وتابع: "لا أرغب بتحويل تلك إلى خطوة سلبية، أنا متحمس لرؤية الكثير من المشجعين. والجزء الأناني بداخلي يريد رؤية الجميع هناك. لكنني أتابع ما يحدث، وأعلم أن معدلات الإصابة هناك قد ارتفعت منذ البدء في تخفيف القيود بعض الشيء لدى الناس، والجميع ليسوا مُلقحين بعد".

وأكمل: "أقلق بالفعل على المشجعين. أقرأ أن حملات التلقيح تسير بشكل جيد، وهنالك معدلات أقل لدخول المستشفيات، لكن لا أعلم، أشعر بأن تلك خطوة سابقة لأوانها بعض الشيء".

واختتم: "لكن ذلك ليس اختياري. المشجعون سيحضرون الحدث، وآمُل أن نكون قد تعلمنا من الماضي، وأن يحافظ الناس على سلامتهم ويُبقون على ارتداء الأقنعة. هذا ما أشجّع الجميع عليه، وأن يواصلوا غسل أيديهم وارتداء أقنعتهم، وتحديدًا في تلك التجمعات الكبيرة".