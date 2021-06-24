تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ التالي / هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى أخبار

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى

يعتقد لويس هاميلتون أنّ عودة الفورمولا واحد إلى سعة كاملة من الجماهير لجائزة بريطانيا الكبرى الشهر المقبل تبدو خطوة "سابقة لأوانها بعض الشيء"، إذ حثّ المشجعين على الحرص واتّباع الإجراءات الاحترازية.

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى

أعلنت حلبة سيلفرستون اليوم الخميس أنها ستستضيف سعة جماهيرية كاملة لسباقها في الفورمولا واحد في 16 - 18 يوليو/تموز المقبل بعد دخولها في البرنامج البحثي للأحداث التابع لحكومة المملكة المتحدة.

وسيجعل ذلك من جائزة بريطانيا الكبرى أول سباق منذ بداية جائحة كورونا يُقام أمام سعة جماهيرية كاملة، وذلك بعد إقامته خلف الأبواب المغلقة العام الماضي.

اقرأ أيضاً:

ويعتري هاميلتون الفائز بالسباق سبع مرات شعور "مخالف بعض الشيء" حيال تلك الأخبار، قائلًا بأنه متحمّس لعودة المشجعين ولكنه لا يشعر بارتياح حيال عدد إصابات كورونا المتزايد في المملكة المتحدة مؤخّرًا.

فقال: "لا يُمكنكم تخيّل مدى حماستي لرؤية المشجعين، ولا سيّما الجمهور البريطاني، كونه الأفضل في كامل الروزنامة".

وأضاف: "لم يكن لدينا جمهور العام الماضي، لذا أن أكون قادرًا على رؤيتهم والشعور بطاقتهم هذا العام لهو أمر رائع. ولكنني على الجانب الآخر أتابع الأخبار وأسمع عن تزايد حالات الإصابة في المملكة المتحدة، لذلك أشعر بالقلق بطبيعة الحال من تلك الناحية".

وتابع: "لا أرغب بتحويل تلك إلى خطوة سلبية، أنا متحمس لرؤية الكثير من المشجعين. والجزء الأناني بداخلي يريد رؤية الجميع هناك. لكنني أتابع ما يحدث، وأعلم أن معدلات الإصابة هناك قد ارتفعت منذ البدء في تخفيف القيود بعض الشيء لدى الناس، والجميع ليسوا مُلقحين بعد".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "أقلق بالفعل على المشجعين. أقرأ أن حملات التلقيح تسير بشكل جيد، وهنالك معدلات أقل لدخول المستشفيات، لكن لا أعلم، أشعر بأن تلك خطوة سابقة لأوانها بعض الشيء".

واختتم: "لكن ذلك ليس اختياري. المشجعون سيحضرون الحدث، وآمُل أن نكون قد تعلمنا من الماضي، وأن يحافظ الناس على سلامتهم ويُبقون على ارتداء الأقنعة. هذا ما أشجّع الجميع عليه، وأن يواصلوا غسل أيديهم وارتداء أقنعتهم، وتحديدًا في تلك التجمعات الكبيرة".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

المقال السابق

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

المقال التالي

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"

17دقيقة
2
فورمولا 1

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

3
فورمولا 1

هاميلتون: لم تكن هناك "أية جدوى" من الدفاع بشراسة أمام فيرشتابن في فرنسا

4
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

5
فورمولا 1

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى

أحدث الأخبار
بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"
فورمولا 1

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"

17د
هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد
فورمولا 1

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ
فورمولا 1

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

بوتاس: من الخطأ الاعتقاد بأنّ علاقتي بمرسيدس انهارت
فورمولا 1

بوتاس: من الخطأ الاعتقاد بأنّ علاقتي بمرسيدس انهارت

أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ
فورمولا 1 فورمولا 1

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"

هاميلتون: لم تكن هناك "أية جدوى" من الدفاع بشراسة أمام فيرشتابن في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: لم تكن هناك "أية جدوى" من الدفاع بشراسة أمام فيرشتابن في فرنسا

ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا

روسي يكشف عن وجهته القادمة بعد اعتزاله الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

روسي يكشف عن وجهته القادمة بعد اعتزاله الموتو جي بي

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد

أحدث الأخبار

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ
فورمولا 1 فورمولا 1

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.