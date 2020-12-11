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هاميلتون بعد عودته إلى البادوك: شعرت كما لو أنني في "أول أيام العودة إلى المدرسة"

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هاميلتون بعد عودته إلى البادوك: شعرت كما لو أنني في "أول أيام العودة إلى المدرسة"

قال لويس هاميلتون أنّ عودته إلى منافسات الفورمولا واحد في جائزة أبوظبي الكبرى كانت مثل شعور "أول أيام العودة إلى المدرسة".

حصل بطل العالم على الضوء الأخضر بالعودة للتسابق في أبوظبي بعد ظهر يوم أمس الخميس، وذلك إثر عدد من فحوصات فيروس كورونا السلبية.

لكنّه لم يُضع الكثير من الوقت للتأقلم سريعًا بعد عودته، حيث أكمل الحصة الثانية من التجارب الحرة اليوم الجمعة على حلبة ياس مارينا في المركز الثاني خلف زميله بالفريق فالتيري بوتاس.

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وضمن معرض حديثه عقب الحصة وللمرة الأولى منذ عودته إلى البادوك، قال هاميلتون: "كنت سعيدًا جدًا وممتنًا للغاية صباح اليوم فقط لمجرد العودة إلى هنا، وكذلك أن أكون قادرًا على محاولة إنهاء الموسم على نحوٍ قوي، كنت متحمسًا للغاية".

وأضاف: "شعرت كما لو أنني في أول يوم ضمن عودتي إلى المدرسة، لذلك تطلّب الأمر مني بعض الوقت للاعتياد على الوضع من جديد خلال الحصة الأولى، ومن ثمّ في الحصة الثانية، ما أزال أحاول استعادة أدائي، لكن الوضع ليس سيئًا للغاية".

وتابع: "أعتقد بأنّنا تجاوزنا معظم الأمور التي افتقدناها في الحصة التي استمرت لـ 40 دقيقة (حيث توقف عندما كان يتم إصلاح مكابحه) في بداية اليوم، لكن بخلاف ذلك، فقد أتممنا العمل على معظم الأمور".

في المقابل، أوضح هاميلتون بأنّه لم يشعر بأيّ ضغط للحاجة إلى العودة للسباق الختامي للموسم، وذلك بعد أن حسم بالفعل لقب البطولة لصالحه، لكنّه صرّح بأنّه كان متحمسًا للاستمتاع بمشاركة أخيرة في هذا الموسم.

حيث قال: "رغبت فقط بالعودة إلى هنا والاستمتاع بنهاية هذا الأسبوع وبما أقوم به. لقد شهد الموسم قدرًا ضخمًا من العمل من الجميع في المصانع، حيث كان شرفًا لي أن أسابق مع الفريق هذا العام. لهذا ليس لدينا ما نبرهنه في هذه الجولة. لا أشعر بأنّ هنالك أي شيء لأبرهنه. أتواجد هنا فقط للاستمتاع".

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وعند سؤاله إذا ما واجه شعورًا غريبًا برؤية جورج راسل يسابق على سيارته في البحرين نهاية الأسبوع الماضي، أشاد هاميلتون بالعمل الذي قام به البريطاني الشاب.

فقال: "أعتقد بأنّ جورج قام بعمل رائع، والجميع يعلمون ذلك. كما أرى بأنّه كان شعورًا غريبًا كذلك لديّ، حيث أنّه وخلال مسيرتي في السباقات على مدار 27 عامًا، لم أتغيب عن سباق قط. لذلك ربما يومًا ما، سأكتب كتابًا عن ذلك. ولكن كما قلت، أنا فقط ممتن بعودتي إلى هنا".

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