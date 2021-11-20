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هاميلتون: العمل مع المهندسين حتى منتصف الليل آتى ثماره في تصفيات قطر

من قبل:
, محرر

كشف لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن عمله حتى وقت متأخر من الليل ساعده في التحسن وتقديم لفة ممتازة خلال تصفيات جائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل، وضعته في قطب الانطلاق الأول بفارق قارب نصف ثانية أمام منافسه الأساسي ماكس فيرشتابن.

هاميلتون: العمل مع المهندسين حتى منتصف الليل آتى ثماره في تصفيات قطر

سجل هاميلتون لفة ممتازة خطفت الأنظار في قطر، ومنحته قطب الانطلاق الأول أمام سائق ريد بُل بفارق قاربَ نصف ثانية.

وبالرغم من أن هاميلتون لم يبدُ في أفضل حالاته خلال التجارب الحرة يوم الجمعة، لكنه نجح بالعودة القوية ليخطف قطب الانطلاق الأول.

وكشف بطل العالم أنه كان يعاني من آلام في المعدة يومَي الخميس والجمعة.

فقال: "الخميس والجمعة كانا أصعب بعض الشيء بالنسبة لي، لم أكن بحال جيدة، كانت معدتي تؤلمني بعض الشيء".

وأكمل: "عانيتُ طوال التجارب الحرة وكنت بعيداً عن الوتيرة المثالية، لذا كان عليّ البحث والتدقيق جيداً للعودة بشكل جيد".

وتابع مؤكداً عمله حتى منتصف الليل مع المهندسين، فقال: "بقيتُ حتى منتصف الليل البارحة أعملُ مع المهندسين الذين بقيوا لوقت متأخر جداً".

وأردف: "إنهم مجدّون للغاية، وقد وجدوا العديد من النواحي التي يمكنني التحسين فيها. قمنا بتعديل بعض الأمور للتجارب الحرة الثالثة ويبدو أنها عملت بشكل جيد".

واسترسل: "عليك بالطبع مواصلة العمل والتجربة والمحاولة، واصلنا ذلك حتى التصفيات وأنا مسرور حقاً بالتوقيت الذي حققناه على المسار".

واستطرد: "لم نواجه مشاكل في الزحام وكانت لفتي الأخيرة جميلة للغاية".

وأضاف: "الحلبة رائعة حقاً، إنها سريعة بشكل لا يصدق مع منعطفات متوسطة وعالية السرعة".

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من جهة أخرى، أشار هاميلتون إلى صعوبة التنبؤ بالاستراتيجية المثالية للسباق خاصة وأن الحلبة لا تفرض تآكلاً كبيراً على الإطارات بالرغم من أنها سريعة للغاية.

فقال: "على حلبة سريعة كهذه، لا أعتقد أنه يمكننا التنبؤ بكيفية سير السباق".

وأكمل: "لا يبدو أن اللحاق بالسيارات سيكون سهلاً. لكنها بالمقابل لا تتسبب بتآكل الإطارات بشكل كبير".

وتابع: "أعتقد أن السائقين الثلاثة الأوائل سينطلقون على إطارات ’ميديوم’. إطارات هارد هي ’سي1’ لذا يبدو أنها تساعد في البقاء على المسار لفترة طويلة".

واسترسل: "لكن سنعرف ذلك غداً. هناك مسافة طويلة حتى المنعطف الأول لكن المساحة عريضة وكافية".

واختتم: "سأقدم أقصى ما لديّ بالتأكيد".

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