هاميلتون: العلم الأصفر في التصفيات السريعة كلفني فرصة البول بوزيشن في أوستن
تسبب انزلاق فرانكو كولابينتو عند المنعطف الـ12 في تراجع لويس هاميلتون عن لفته الأسرع في القسم الثالث من التصفيات السريعة في أوستن.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
يعتقد لويس هاميلتون أنه كان بإمكانه تحقيق البول بوزيشن للسباق القصير في جائزة الولايات المتحدة الكبرى لولا العلم الأصفر الذي تسبب به فرانكو كولابينتو أمامه.
وسُمِع هاميلتون وهو يتساءل عبر الراديو عن قرار فريق مرسيدس بإخراجه هو وزميله جورج راسل إلى المسار في وقت مبكر من القسم الثالث من التصفيات السريعة. ومع ذلك، أثبت راسل صحة وجهة نظر الفريق بتسجيله وقتًا كفيلًا بتحقيقه المركز الثاني على شبكة الانطلاق.
كان هاميلتون خلف راسل وحقق تقدمًا كبيرًا في المقطع الأول، وكان يبدو مستعدًا للتفوق على زميله، لكنه واجه العلم الأصفر في المقطع الثاني عندما انزلق كولابينتو عند المنعطف الـ12.
هذا وأظهرت بيانات نظام تحديد المواقع "GPS" أن هاميلتون خفف سرعته مبكرًا مقارنة براسل في ذلك المنعطف، حيث واجه العلم الأصفر قبل لحظات من إزالته، مما أدى إلى خسارة حوالي ثمانية أعشار من الثانية حيث كان بطل العالم السباعي يتقدم بفارق ثلاثة أعشار الثانية على راسل.
وعندما سُئل هاميلتون عما إذا كان يشعر أنه فقد فرصة الفوز بالبول بوزيشن للسباق القصير، رد بالإيجاب، لكنه أضاف أن الأداء التنافسي الذي أظهره فريق مرسيدس مع التحديثات الجديدة كان مشجعًا.
فقال: "لقد كنت غير محظوظ فقط مع العلم الأصفر. وهذا ما حدث. كنت متقدمًا بأربعة أعشار من الثانية، لكن على أية حال، هكذا هو الوضع".
وأضاف: "الشيء الجيد هو أن الفريق حقق تقدمًا مع السيارة، والتحديث أثبت نجاحه بوضوح، وأنا ممتن للغاية للجميع في المصنع على كل العمل الجاد الذي بذلوه خلال هذه الفترة".
وأكمل: "لقد كان تحديًا صعبًا للجميع تجهيز التحديثات وضمان فعاليتها. لكن غدًا لدينا فرصة أخرى".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس ينطلق أولاً في سباق أوستن الرئيسي أمام فيرستابن وتصفيات كارثية لـ مرسيدس
فيرستابن يهيمن على السباق القصير في أوستن وساينز يعمّق جراح نوريس
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
وولف يكشف عن أهداف مرسيدس الثلاثة قبل نهاية موسم 2024
فاسور: هاميلتون "أشبه بآلة" ومنظّم مثل "الشركات"
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
ساينز يتحسّر على لفته قبل علم التصفيات الأصفر ويعوّل على الانطلاقة للمنافسة على الفوز في السباق
هاميلتون محبطٌ بعد خروجه من القسم الأوّل في تصفيات أوستن
نوريس ينطلق أولاً في سباق أوستن الرئيسي أمام فيرستابن وتصفيات كارثية لـ مرسيدس
"فيا" تعتمد موازنة أجورٍ لآودي في سقف نفقات موسم 2026
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات