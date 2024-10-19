هاميلتون: العلم الأصفر في التصفيات السريعة كلفني فرصة البول بوزيشن في أوستن

يعتقد لويس هاميلتون أنه كان بإمكانه تحقيق البول بوزيشن للسباق القصير في جائزة الولايات المتحدة الكبرى لولا العلم الأصفر الذي تسبب به فرانكو كولابينتو أمامه.

وسُمِع هاميلتون وهو يتساءل عبر الراديو عن قرار فريق مرسيدس بإخراجه هو وزميله جورج راسل إلى المسار في وقت مبكر من القسم الثالث من التصفيات السريعة. ومع ذلك، أثبت راسل صحة وجهة نظر الفريق بتسجيله وقتًا كفيلًا بتحقيقه المركز الثاني على شبكة الانطلاق.

كان هاميلتون خلف راسل وحقق تقدمًا كبيرًا في المقطع الأول، وكان يبدو مستعدًا للتفوق على زميله، لكنه واجه العلم الأصفر في المقطع الثاني عندما انزلق كولابينتو عند المنعطف الـ12.

هذا وأظهرت بيانات نظام تحديد المواقع "GPS" أن هاميلتون خفف سرعته مبكرًا مقارنة براسل في ذلك المنعطف، حيث واجه العلم الأصفر قبل لحظات من إزالته، مما أدى إلى خسارة حوالي ثمانية أعشار من الثانية حيث كان بطل العالم السباعي يتقدم بفارق ثلاثة أعشار الثانية على راسل.

وعندما سُئل هاميلتون عما إذا كان يشعر أنه فقد فرصة الفوز بالبول بوزيشن للسباق القصير، رد بالإيجاب، لكنه أضاف أن الأداء التنافسي الذي أظهره فريق مرسيدس مع التحديثات الجديدة كان مشجعًا.

فقال: "لقد كنت غير محظوظ فقط مع العلم الأصفر. وهذا ما حدث. كنت متقدمًا بأربعة أعشار من الثانية، لكن على أية حال، هكذا هو الوضع".

وأضاف: "الشيء الجيد هو أن الفريق حقق تقدمًا مع السيارة، والتحديث أثبت نجاحه بوضوح، وأنا ممتن للغاية للجميع في المصنع على كل العمل الجاد الذي بذلوه خلال هذه الفترة".

وأكمل: "لقد كان تحديًا صعبًا للجميع تجهيز التحديثات وضمان فعاليتها. لكن غدًا لدينا فرصة أخرى".