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هاميلتون: العقد الجديد مع مرسيدس "يكاد يكتمل" ولا محادثات مع فيراري

قال لويس هاميلتون أن عقده الجديد مع فريقه مرسيدس في الفورمولا واحد "يكاد يكتمل"، مشدداً على عدم وجود أي تواصل مع فيراري.

لويس هاميلتون، مرسيدس

كان بطل العالم سبع مرات في مركز تكهنات متواصلة مفادها أن فيراري تحاول ضمه لصفوفها بدءاً من موسم 2024 المقبل كزميل لـ شارل لوكلير.

لكن يبدو أن هذه الشائعات لم تثمر، حيث نفاها هاميلتون بشكل واضح.

وأوضح البريطاني أن التقارير ليست أكثر من تكهنات، مؤكداً أنه مسرور من سير تقدم فريقه الإداري مع مرسيدس لإكمال العقد الجديد.

فقال: "أعتقد أنك وحين تكون ضمن عملية التفاوض، فستظهر تكهنات على الدوام".

وأكمل: "أعتقد أنه وطالما لم تسمعوا أية تصريحات مني، فإن تلك الأمور تبقى على حالها (مجرد تكهنات)".

ويأمل هاميلتون أن يكتمل العقد الجديد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مرحّباً بفكرة أنه وللمرة الأولى في مسيرته لن يضطر لدخول المفاوضات بنفسه مع توتو وولف مدير الفريق.

فقال: "فريقي يعمل عن قرب خلف الكواليس مع توتو. نكاد نكمل العقد".

وأكمل: "لديّ فريق يركز على ذلك كي أتفرغ لعملي. ذلك أفضل مما كان عليه الأمر سابقاً، لأنني أتذكر أنني كنت أخوض مفاوضاتي بنفسي، وذلك أمر مرهق. لذا لم أعد أقوم بهذا بعد الآن".

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وبينما تواجه مرسيدس وضعاً أكثر صعوبة لإقناع البطل المخضرم بالبقاء بسبب ضعف الأداء الحالي للسيارة، لكن هاميلتون أكد أن قوة الفريق ما زالت كما هي دون تغيير.

حيث أجاب حين سُئِل إن كانت وتيرة السيارة قد أثرت على المفاوضات: "لا أعتقد أنها أثّرت، لأننا ما زلنا فريقاً فائزاً بالبطولات".

وأكمل: "المشكلة في أننا نمتلك السيارة الخاطئة. هناك قرارات تم اتخاذها في العامين الماضيين لم تكن مثالية، ونحن نعمل على ذلك حالياً".

وأردف: "لدينا تحديثات جديدة، الفريق يعمل بشكل هائل لجلب التحديثات، وقد اتخذنا قراراتنا بالفعل بعد جولة البحرين، حيال الأمور التي نريد القيام بها".

واسترسل: "من المؤسف إلغاء السباق الماضي، كنت متحمساً لتجربة التحديثات. ورغم أن الجولة الحالية غير مثالية لتجربتها، لكنني آمل أن نختبر ذلك بشكل أكبر الأسبوع المقبل".

واستكمل: "لكن كما قلت، فريقي يقوم بالمفاوضات، ونحن نكاد ننتهي".

وحين سُئِل مباشرة إن كان هناك تواصل بين فيراري وبينه أو بين أحد ممثليه حيال عرض ما، ردّ هاميلتون: "كلا". 

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