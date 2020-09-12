هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو

تزور الفورمولا واحد حلبة موجيللو للمرّة الأولى بعد إدراجها في روزنامة 2020 المعدّلة نتيجة وباء كورونا.

يعني ذلك زيارة عددٍ من السائقين لحلبة موجيللو للمرّة الأولى. وفي حين أنّ بوتاس تصدّر جميع حصص التجارب الحرّة وكذلك القسم الأوّل من التصفيات، فإنّ هاميلتون تقدّم إلى الصدارة في القسم الثاني وتغلّب على بوتاس ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل في القسم الثالث، في الوقت الذي كان فيه الفنلندي محبطًا بعد حرمانه من لفّته الأخيرة بسبب الأعلام الصفراء.

وقال هاميلتون: "شعرت في السابق أنّ إحدى نقاط قوّتي هي تعلّم الحلبات الجديدة سريعًا".

وأضاف: "وبالنسبة لهذه فقد قدت على جهاز المحاكاة، وهو ما لا أفعله مطلقًا عادة، ولم أشعر بأنّني استفدت كثيرًا. لكن بالوصول إلى هناك فقد كان هناك الكثير من العمل أمامنا، كان الضغط عاليًا جدًا".

وأكمل: "كنت أعاني لإيجاد الحدّ الأقصى في مقاطع معيّنة. كان فالتيري بعيدًا جدًا أمامي في بعض تلك المناطق. لذا شعرت بأنّ الضغط كان أعلى من أيّ وقتٍ مضى كوني إن لم أنجز العمل فلن أجني النتائج في النهاية".

وتطرّق هاميلتون إلى تفاصيل العمل الذي أنجزه مع مهندسين من أجل كسب الزمن مع تقدّم عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: "أمضينا الليلة الماضية في التمعّن في أدقّ التفاصيل في كلّ مقطع لتحسين الإعدادات. هناك خطٌ رفيع بين الإفراط في الانعطاف وضعف الاستجابة للانعطاف، وإذا ما كنت على الحدود القصوى أم لا في أماكن معيّنة".

وأكمل: "لذلك فالمهمّة صعبة لتحديد ما تريده من أجل الاقتراب من تلك الحدود وما تطلبه من السيارة. إنّها علومٌ حقيقيّة. عليك العمل مع هؤلاء العباقرة (المهندسين) الذين بوسعهم موازنة الأرقام بقدرٍ لا يقدر عليه الآخرون، لكن نحتاج لفعل ذلك على الحلبة".