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هاميلتون: "الضرر الكبير" كلّفني "مركزًا ثانيًا سهلًا" في سباق النمسا

تحسّر البريطاني لويس هاميلتون على "الضرر الكبير" الذي لحق بسيارته مرسيدس ضمن سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد الذي كلّفه "مركزًا ثانيًا سهلًا".

هاميلتون: "الضرر الكبير" كلّفني "مركزًا ثانيًا سهلًا" في سباق النمسا

انطلق هاميلتون رابعًا على حلبة ريد بُل رينغ، لكنّه نجح في الوصول إلى المركز الثاني خلال الفترة الأولى بعد تراجع سيرجيو بيريز إلى الخلف ومن ثمّ تجاوزه للاندو نوريس.

لكنّ مرسيدس أعلمت هاميلتون بعد فترة وجيزة من بداية المرحلة الثانية من سباقه بتعرّضه لضررٍ في الجانب الخلفيّ الأيسر من سيارته ما كلّفه بعض الارتكازيّة.

وطلبت مرسيدس في البداية من فالتيري بوتاس عدم منافسة هاميلتون، لكنّها قرّرت مبادلة مركزيهما مع بقاء 20 لفّة على النهاية قبل أن يتجاوز نوريس البريطاني كذلك في اللفّة التالية.

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وأجرى هاميلتون إثر ذلك وقفة صيانة مجانيّة وعبر خطّ النهاية رابعًا بفارق 26.4 ثانية عن نوريس صاحب المركز الثالث.

وشهدت هذه النتيجة تراجع هاميلتون أكثر خلف ماكس فيرشتابن متصدّر الترتيب العام الذي حقّق انتصاره الثالث على التوالي ليرفع أفضليّته إلى 32 نقطة.

وقال هاميلتون: "قلت قبل السباق بأنّه سيكون من الصعب التغلّب على ماكس بالطبع. لكن من الواضح أنّه من المحبط خسارة كلّ تلك الارتكازيّة في القسم الخلفي من السيارة وعدم القدرة على التشبّث بالمركز الثاني. خسرنا الكثير من النقاط اليوم".

وأردف: "كنت لأتواجد في المركز الثاني. كنت ثانيًا وفجأة انكسر جزء من السيارة. كنت لأحقّق مركزًا ثانيًا سهلًا، لكن من الواضح أنّه لم يكن بوسعنا اللحاق بالشباب أمامنا".

لاندو نوريس، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس

لاندو نوريس، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

وأظهرت لقطات الإعادة عبور هاميلتون بشكلٍ واسع على حفف النقانق عند المنعطف الأوّل أثناء السباق، لكنّ بطل العالم سبع مرّات لا يزال غير متأكّدٍ من الموقع الذي تعرّض فيه للضرر.

وقال بخصوص ذلك: "لم أعبر على الحفف بشكلٍ مفرط، لذا ليست لديّ فكرة عمّا حدث. لكن هناك الكثير من الضرر".

ومثّل هذا السباق الخامس على التوالي الذي لا يفوز فيه هاميلتون، وهي سلسلة الهزائم الأطول له منذ 2017-2018.

ونجحت ريد بُل في الابتعاد عن مرسيدس على صعيد الأداء في الأسابيع الأخيرة، حيث قال هاميلتون أنّ فريقه "يتأخّر بأميالٍ" عن الحظيرة النمساويّة وطالب بجلب تحديثات لجائزة بريطانيا الكبرى.

وقال حيال ذلك: "لدينا الكثير من العمل. نحتاج لكلّ جهودنا المتظافرة، وأعلم أنّهم يفعلون ذلك بالفعل. جلبوا الكثير من التحديثات على مرّ هذه السباقات الأخيرة، بينما لم نجلب نحن أيّ شيء".

وأكمل: "علينا جلب بعض التحديثات واستخراج أقصى قدرٍ ممكن من الأداء، لولا ذلك فإنّنا سنرى هذه النتيجة تتكرّر".

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