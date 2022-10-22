هاميلتون: الشعور بمطبات حلبة الأمريكيتين "مروّع" على متن سيارة مرسيدس

عانت مرسيدس مع مشاكل "القفزات" في بدايات موسم 2022 الجاري، لكن يبدو أنها نجحت بالحد من هذه المشكلة عبر التحديثات المتلاحقة.

لكن المخاوف تجددت على حلبة الأمريكيتين التي تضم بعض المطبات، حيث يبدو أن المشكلة تجددت بسبب طبيعة مسار الحلبة. وبدت هذه المشكلة بشكل خاص مع دراجي بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، حيث اضطر مسؤولو الحلبة لإعادة سفلتة المسار الشتاء الماضي.

وبدا أن بعض السيارات تعاني من هذه المشكلة بالفعل خلال التجارب الحرة في أوستن، وبشكل خاصة أثناء الكبح مع الاتجاه للمنعطف الأول.

وحين سُئِل عن التجارب الحرة الثانية على متن سيارته مرسيدس، وصفها هاميلتون "بالمروعة" ومن ثم بدأ بالضحك.

فقال: "يا إلهي، يا إلهي! وصلت إلى هنا بعد مونتريـال وقدتُ السيارة العام الماضي وكان الشعور جيداً للغاية، كانت قيادة سلسة للغاية وكنت أمتلك الارتكازية وقوة جيدة في السيارة".

وأكمل: "لكن هذا العام خسرنا الكثير من القوة بسبب الوقود الحيوي، وهذه السيارة قاسية جداً، ومن ثم فإن قيادتها هنا…".

وتابع: "السيارة تقفز كثيراً. آمل حقاً أن نحصل على سيارة من دون ’قفزات’ العام المقبل".

لويس هاميلتون، جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وكانت مرسيدس قد وصلت إلى أوستن مع آخر حزمة تحديثات هذا الموسم، بما في ذلك إعادة تصميم لصفائح الجانح الخلفي النهائية وتعديلات في تصميم الأرضية، حيث عبّر هاميلتون عن تفاؤله بالأداء الإجمالي للسيارة.

فقال: "كل شيء يسير وفق المخططات. أبقيتُ السيارة قطعة واحدة اليوم وذلك أمر جيد!".

وأكمل: "بالتأكيد أشعر بالتحسينات في السيارة. كانت التجارب الحرة الأولى جيدة للغاية".

واختتم: "آمل أن نقوم ببعض التعديلات اليوم، وسنعلم في الغد موقعنا بالضبط. لا يبدو أننا بعيدون كثيراً عن الآخرين".