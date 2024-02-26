هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس، أنه سيواصل مسعاه نحو مزيد من التنوّع في الفورمولا واحد، عند انتقاله إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.
لويس هاميلتون، مرسيدس
إريك جونيوس
طوال 12 عاماً أمضاها هاميلتون ضمن صفوف العلامة الألمانية، زاد من جهوده للسعي نحو مزيد من التنوع والشمولية في رياضة السيارات، حتى ضمّ فريقه مرسيدس تدريجياً إلى هذا المسعى.
وبعد أن تكلم عدة مرات حول غياب التنوع في الرياضة، أطلق بطل العالم سبع مرات مع مرسيدس حملة خيرية لمنح الأشخاص من خلفيات متنوعة، فرصة نحو السعي لتحقيق طموحاتهم.
وعملت هذه الحملة الخيرية بشكل وثيق مع مؤسسة هاميلتون الشخصية "ميشن 44"، والتي تهدف للإضاءة على غياب التنوع العرقي في المملكة المتحدة، ومن ثم تم دمجها مع "ميشن 44" لاحقاً.
وحين سُئِل إن كان سيواصل نشاطاته خارج الحلبات - التي كان معتاداً عليها مع مرسيدس - حين ينضم إلى فيراري، أوضح هاميلتون بأن السعي نحو مزيد من التنوع كان عاملاً محورياً ضمن المحادثات مع جون إيلكان رئيس فيراري.
فقال: "بالطبع، لو نظرنا إلى فيراري لوجدنا أن أمامهم الكثير من العمل، جعلت هذه النقطة أولوية أثناء كلامي مع جون. وكانوا متحمسين جداً للعمل على هذه الناحية كذلك".
وتعليقاً على كيفية تحول مرسيدس إلى منظمة أكثر تنوعاً أثناء فترة تواجده، قال هاميلتون: "بداية، يملؤني الفخر بالعمل الذي قمنا به في مرسيدس. منذ 2020، حققنا خطوات فعلية رائعة لتحسين التنوع ضمن الفريق".
وأكمل: "على سبيل المثال، ضمن فريق الموارد البشرية لدينا مجموعة متنوعة ستواصل العمل حتى بعد خروجي، وذلك أمر أفخر به حقاً".
وتابع: "أعتقد أننا متقدمون على الفرق الأخرى في هذا المجال، وهناك كمية هائلة من العمل المطلوب ضمن الرياضة بأكملها، وهو أمر أتكلم فيه مع ستيفانو (دومينيكالي، المدير التنفيذي للفورمولا واحد) بشكل مستمر وأتطلع قدماً نحو مزيد من العمل مع الفورمولا واحد في هذا الصدد".
يشار إلى أن منظمة "ميشن 44" منذ تأسيسها في 2021، جمعت ما يقارب 11.2 مليون جنيه استرليني من التبرعات، من بينها 7 ملايين جنيه أسترليني من قبل هاميلتون نفسه، الذي تبرع بما مجموعه 20 مليوناً.
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