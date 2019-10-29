هاميلتون: السائقون يضطرون "لترك مساحة إضافية" من أجل فيرشتابن

تواجد هاميلتون وفيرشتابن جنبًا إلى جنب مع فيرشتابن ضمن مناوشة في اللفّة الافتتاحية من سباق جائزة المكسيك الكبرى، حيث أفرط بطل العالم خمس مرّات في الانعطاف عند المنعطف الثاني بسبب أنّه أُجبر على اتّخاذ خط تسابق أوسع من قِبَل سائق ريد بُل ليخرج كلاهما عن المسار إلى المنطقة العُشبية.

وبعد خمس لفّات، احتكّ فيرشتابن ضمن منطقة الملعب بزميل هاميلتون بالفريق فالتيري بوتاس الذي اصطدم بدوره بالإطار الخلفي الأيمن على سيارة ريد بُل حيث تعرّض فيرشتابن لانثقاب أفسد عليه سباقه.

وعلى الرُغم من أنّ فيرشتابن لم يُبد أنّه مخطئ في أيّ من الواقعتين، لكنّ قيادة الهولندي برزت كأحد جوانب الحديث في المؤتمر الصحفي الذي عقُب السباق عندما سُئِل كلّ من هاميلتون، فيتيل وبوتاس عمّا إذا كانوا يتسابقون في مواجهة فيرشتابن على نحوٍ مختلف عن بعضهم البعض.

حيث ردّ هاميلتون قائلًا: "نعم، أعتقد بأنّ كل سائق يختلف بعض الشيء عن الآخر. فالبعض أكثر ذكاء، والبعض الآخر أذكياء للغاية وعدائيون، فيما يتعامل البعض مع الوضع بشكل سخيف".

وأضاف: "وعليه ومن خلال هذه التوقّعات في التسابق مع الآخرين، فإنّك تترك بعض المساحة الإضافية ولا يتعيّن عليك ذلك مع سائقين آخرين يتسابقون باحترام كبير".

وتابع: "لكن نعم، من المرجّح للغاية أن تتعرّض لحادثة مع ماكس إذا لم تترك له مساحة إضافية، لذلك تفعل هذا في معظم الوقت. لكن وكما قلت ومن خلال خبرتي، فلم أملك الكثير من المساحة لتركها له (خلال حادثة المنعطف الثاني)، إذ لا أعتقد بأنّ ما حدث كان متعمّدًا أو شيء من هذا القبيل".

وأكمل: "يُعدّ ماكس مغناطيسًا لهذا النوع من الأمور، ولكنّني على أيّة حال تمكّنت من الحفاظ على السيارة وتماسكها والتوجّه إلى الخط المستقيم على نحوٍ جيّد".

وعلى غرار البريطاني، وعند سؤاله إذا ما كان يعامل التسابق في مواجهة فيرشتابن على نحوٍ مختلف وما إذا شعر بأنّ الهولندي هو السائق الأكثر عدائية حاليًا، أجاب فيتيل بالإيجاب على الأمرين.

وحين طُلب منه الحديث باستفاضة أكثر عن ذلك، قال فيتيل: "لا، فقط نسخ ولصق لإجابة لويس. ذلك حقيقي".

من جهته، قال بوتاس - واصفًا حادثة منطقة الملعب - أنّ فيرشتابن "استحقّ ذلك الانثقاب على إطاره".

"بالنسبة لي، لقد ظهر من العدم في الجهة الداخلية بالتوجّه إلى المنعطف الـ 13، وكما تعلمون لم أتمكّن من التبخّر والاختفاء من هناك" قال بوتاس.

وأردف: "لقد توجّه نحوي واحتككنا ببعضنا البعض، حيث تعرّض لانثقاب جرّاء ذلك، لذا نعم، لم أتمكّن من تفاديه، وأعتقد بأنّه استحقّ ما تلقّاه بكلّ تأكيد ولكن لا أعلم، فكلّ سائق مختلف عن الآخر بكلّ تأكيد، بعضهم أكثر عدائية وبعضهم أقل".

واختتم: "لم أخض منافسة قريبة منذ بعض الوقت مع جميعهم، لذا لا يُمكنني الحديث بالتفصيل عن جميع السائقين".