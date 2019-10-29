فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: السائقون يضطرون "لترك مساحة إضافية" من أجل فيرشتابن

المشاركات
التعليقات
هاميلتون: السائقون يضطرون "لترك مساحة إضافية" من أجل فيرشتابن
29-10-2019

يتسابق سائق مرسيدس لويس هاميلتون وغريمه من فيراري سيباستيان فيتيل على نحو مختلف في مواجهة ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في الفورمولا واحد، حيث يقول البريطاني بأنّ الحوادث تكون وشيكة إذا لم "تترك مساحة إضافية" للهولندي الشاب.

تواجد هاميلتون وفيرشتابن جنبًا إلى جنب مع فيرشتابن ضمن مناوشة في اللفّة الافتتاحية من سباق جائزة المكسيك الكبرى، حيث أفرط بطل العالم خمس مرّات في الانعطاف عند المنعطف الثاني بسبب أنّه أُجبر على اتّخاذ خط تسابق أوسع من قِبَل سائق ريد بُل ليخرج كلاهما عن المسار إلى المنطقة العُشبية.

وبعد خمس لفّات، احتكّ فيرشتابن ضمن منطقة الملعب بزميل هاميلتون بالفريق فالتيري بوتاس الذي اصطدم بدوره بالإطار الخلفي الأيمن على سيارة ريد بُل حيث تعرّض فيرشتابن لانثقاب أفسد عليه سباقه.

وعلى الرُغم من أنّ فيرشتابن لم يُبد أنّه مخطئ في أيّ من الواقعتين، لكنّ قيادة الهولندي برزت كأحد جوانب الحديث في المؤتمر الصحفي الذي عقُب السباق عندما سُئِل كلّ من هاميلتون، فيتيل وبوتاس عمّا إذا كانوا يتسابقون في مواجهة فيرشتابن على نحوٍ مختلف عن بعضهم البعض.

اقرأ أيضاً:

حيث ردّ هاميلتون قائلًا: "نعم، أعتقد بأنّ كل سائق يختلف بعض الشيء عن الآخر. فالبعض أكثر ذكاء، والبعض الآخر أذكياء للغاية وعدائيون، فيما يتعامل البعض مع الوضع بشكل سخيف".

وأضاف: "وعليه ومن خلال هذه التوقّعات في التسابق مع الآخرين، فإنّك تترك بعض المساحة الإضافية ولا يتعيّن عليك ذلك مع سائقين آخرين يتسابقون باحترام كبير".

وتابع: "لكن نعم، من المرجّح للغاية أن تتعرّض لحادثة مع ماكس إذا لم تترك له مساحة إضافية، لذلك تفعل هذا في معظم الوقت. لكن وكما قلت ومن خلال خبرتي، فلم أملك الكثير من المساحة لتركها له (خلال حادثة المنعطف الثاني)، إذ لا أعتقد بأنّ ما حدث كان متعمّدًا أو شيء من هذا القبيل".

وأكمل: "يُعدّ ماكس مغناطيسًا لهذا النوع من الأمور، ولكنّني على أيّة حال تمكّنت من الحفاظ على السيارة وتماسكها والتوجّه إلى الخط المستقيم على نحوٍ جيّد".

وعلى غرار البريطاني، وعند سؤاله إذا ما كان يعامل التسابق في مواجهة فيرشتابن على نحوٍ مختلف وما إذا شعر بأنّ الهولندي هو السائق الأكثر عدائية حاليًا، أجاب فيتيل بالإيجاب على الأمرين.

وحين طُلب منه الحديث باستفاضة أكثر عن ذلك، قال فيتيل: "لا، فقط نسخ ولصق لإجابة لويس. ذلك حقيقي".

من جهته، قال بوتاس - واصفًا حادثة منطقة الملعب - أنّ فيرشتابن "استحقّ ذلك الانثقاب على إطاره".

"بالنسبة لي، لقد ظهر من العدم في الجهة الداخلية بالتوجّه إلى المنعطف الـ 13، وكما تعلمون لم أتمكّن من التبخّر والاختفاء من هناك" قال بوتاس.

وأردف: "لقد توجّه نحوي واحتككنا ببعضنا البعض، حيث تعرّض لانثقاب جرّاء ذلك، لذا نعم، لم أتمكّن من تفاديه، وأعتقد بأنّه استحقّ ما تلقّاه بكلّ تأكيد ولكن لا أعلم، فكلّ سائق مختلف عن الآخر بكلّ تأكيد، بعضهم أكثر عدائية وبعضهم أقل".

واختتم: "لم أخض منافسة قريبة منذ بعض الوقت مع جميعهم، لذا لا يُمكنني الحديث بالتفصيل عن جميع السائقين".

المقال التالي
ريد بُل: فيرشتابن امتلك الوتيرة للفوز قبل حادثة بوتاس التي "أفسدت سباقه"

المقال السابق

ريد بُل: فيرشتابن امتلك الوتيرة للفوز قبل حادثة بوتاس التي "أفسدت سباقه"

المقال التالي

مرسيدس عارضت فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة حفاظاً على "جوهر" الفورمولا واحد

مرسيدس عارضت فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة حفاظاً على "جوهر" الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

2
فورمولا إي

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

3
فورمولا 1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

4
فورمولا 1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

5
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.