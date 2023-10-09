هاميلتون: الحادثة مع راسل في سباق قطر كانت خطئي "مئة بالمئة"
تلقى لويس هاميلتون المسؤولية الكاملة عن الحادثة التي جمعته بزميله في صفوف مرسيدس، جورج راسل، خلال اللفة الافتتاحية من سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد.
انطلق هاميلتون ثالثاً خلف راسل وماكس فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول، على إطارات سوفت، ليصل إلى سائقَي الصف الأول على إطارات ميديوم.
ويبدو أن التماسك الأفضل منحه الثقة والزخم لمحاولة تجاوز زميله من الجهة الخارجية، لكنه انعطف بشكل مبكر، الأمر الذي لم يترك لزميله أية مساحة، ليصطدما ببعضهما البعض.
وانسحب هاميلتون بسبب ذلك بعد فقدان أحد إطاراته وخروج السيارة للمنطقة الحصوية، بينما عاد راسل الغاضب إلى منصة الصيانة لتبديل إطاره المتضرر، وينهي السباق رابعاً.
وسُمع هاميلتون في البداية يشتكي من أن زميله أخرجه عن المسار، لكنه سرعان ما صحّح كلامه حين شاهد لقطات الإعادة.
فقال في منشور على منصة "اكس": "لقد شاهدت لقطات الإعادة، لقد كان ذلك خطئي مئة بالمئة وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة. أقدم اعتذاري إلى الفريق وإلى جورج".
وضمن معرض كلامه مع قناة "سكاي سبورتس اف1" حول تعليقه الأول، قال هاميلتون: "أشعر بالأسف الشديد تجاه الفريق، لقد كانت فرصة جيدة لنا اليوم لتسجيل بعض النقاط".
وأكمل: "كان ذلك في خضم اللحظة، لم أفهم تماماً ما حصل حينها. شعرت بدفع من الخلف. لكنني لا أعتقد أنه كانت هناك أية مساحة لـ جورج".
وأضاف: "ذلك كان أحد المواقف المحبطة. لكنني أتحمل المسؤولية".
وأردف: "الجميع يعمل بأقصى ما بوسعهم، ومن المحزن حقاً الخروج بهذا الشكل".
من جهته، قال راسل: "بالطبع كنت محبطاً، لأننا امتلكنا فرصة كبيرة حقاً لنا نحن الاثنين. لدينا هدف واحد وهو تحقيق مركز الوصافة ضمن بطولة المصنعين".
وأكمل: "خضنا الكثير من النقاشات هذا الصباح حول كيفية التعاون سوية. المعركة لم تكن بيننا نحن، بل في مواجهة فيراري".
وأردف: "لحسن الحظ، تمكنت من تسجيل بعض النقاط".
واختتم: "لكن لا مشكلة بيني وبين لويس. يجمعنا احترام كبير لبعضنا البعض، وما حصل لم يكن مقصوداً من أيّ منّا".
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