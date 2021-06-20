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هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن

من قبل:
, رئيس التحرير

أوضح سائق مرسيدس لويس هاميلتون بأنّ فريقه لم يكن لديه سوى خيار التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد من أجل هزيمة منافسه ماكس فيرشتابن في سباق جائزة فرنسا الكبرى الذي شكّل الجولة السابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2021.

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن

انطلق هاميلتون من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، ولكنه صعد مباشرةً إلى الصدارة بعد خروج فيرشتابن عن المسار على المنعطف الثاني. ولكنّ صدارته لم تستمرّ لفترةٍ طويلة إذ أقدم فيرشتابن على التوقف بلفةٍ أبكر منه ليخرج أمامه في نهاية المطاف.

ولكن فريق ريد بُل قرّر اعتماد استراتيجيّة مختلفة عبر الطلب من فيرشتابن الدخول إلى منطقة الصيانة في اللّفة 32، في حين بقيّ هاميلتون مع زميله بوتاس على الحلبة، بيد أنّ الهولندي ومع إطاراته الأجدد كان أسرع حيث تجاوز البريطاني خلال اللّفة ما قبل الأخيرة.

وقال هاميلتون فور خروجه من سيارته "تهانينا لماكس. لقد قام بعملٍ رائعٍ اليوم. امتلكت ريد بُل سرعة أفضل على المقاطع المستقيمة الطويلة طوال الأسبوع، إذ وبالنظر إلى ما مررنا به يوم الجمعة ومعاناتنا مع السيارة، فأنا سعيدٌ حقًا بنتيجة اليوم".

وأضاف "لم نفز بالطبع على الرغم من تواجدنا في الصدارة، بيد أنّ إطاراتي تآكلت في النهاية. كان من المؤسف خسارة السباق".

سُمع هاميلتون وهو يتحدث إلى فريقه بانتظام حيال حالة إطاراته طوال السباق، حيث قال له فريقه "أخبرنا برأيك" وذلك بعد ثوانٍ قليلة من قيام فيرشتابن بتوقفه الثاني، بيد أنّ البريطاني بقيّ على الحلبة.

ويعتقد سائق مرسيدس بأن فريقه قام بالأمر الصحيح حيث كان ليخرج وراء فيرشتابن في جميع الأحوال بمجرد إجراء توقفه الثاني.

وأكمل "كان متقدمًا علينا بالفعل، لذلك كان الخيار الوحيد الذي أملكه هو البقاء بالخارج، وإلّا لكنتُ خرجتُ وراءه حيث سيكون من الصعب التغلّب عليه كون ريد بُل كانت سريعة على المقاطع المستقيمة".

وتابع قائلاً "لذلك كان الخيار الوحيد هو البقاء في الخارج لأطول فترةٍ ممكنة ومحاولة صمود الإطارات حتى النهاية".

الجدير ذكره هو أنّ ريد بُل حقّقت فوزها الثالث على التوالي هذا الموسم، كما تمكّن فيرشتابن من توسيع الفارق في ترتيب بطولة السائقين إلى 12 نقطة أمام هاميلتون.

وتعليقًا على ذلك، حثّ هاميلتون فريقه على إيجاد المزيد من السرعة للجولات المقبلة قائلاً "من المؤكّد بأنه يتوجّب علينا إيجاد المزيد من السرعة. كان بالإمكان ملاحظة خسارتنا للوقت على المقاطع المستقيمة، لذلك علينا العمل من أجل معرفة السبب بيد أننا نمتلك حزمةً جيدة".

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