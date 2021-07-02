هاميلتون: "التقدم البسيط" ليس كافيًا لتقليص الفارق مع ريد بُل في النمسا

هيمن ماكس فيرشتابن على مجريات سباق جائزة ستيريا الكبرى ليسجّل فوزًا مريحًا لصالح ريد بُل يوم الأحد الماضي، حيث تصدّر كل لفة في طريقه لتوسيع صدارته للترتيب أمام هاميلتون إلى 18 نقطة.

وشعر هاميلتون عقب السباق أنه كان "من المستحيل" اللحاق بفيرشتابن، بعد أن صرّح في وقت سابق من نهاية الأسبوع بأن هنالك فارق 0.2 ثانية في كل لفة بين الفريقين.

ورغبت مرسيدس بمعرفة ما إذا كانت الإعدادت التي وصفتها "بالغبية" هي التي تسببت بمعاناة الفريق كثيرًا، وذلك قُبيل السباق الثاني على حلبة ريد بُل رينغ نهاية هذا الأسبوع، وهو ما دفع هاميلتون كذلك لتسجيل ظهور نادر على جهاز المحاكاة في وقت سابق من الأسبوع.

وتمكن هاميلتون من تقدّم ثنائية لمرسيدس في التجارب الحرة الثانية لجائزة النمسا الكبرى اليوم الجمعة، حيث تصدّر بفارق 0.217 ثانية أمام فيرشتابن الذي حلّ ثالثًا.

لكنّ هاميلتون حافظ على ثقته بأنّ ريد بُل "تملك بالتأكيد بعض الوتيرة الإضافية في جعبتها"، وأن المكاسب التي حققتها مرسيدس لم تكن كافية لتعويض تأخّر الفريق.

فقال: "لقد حققنا تقدمًا بسيطًا اليوم، لكنني أعتقد بأنّه ما يزال لديهم عُشران أو ربما عشر ونصف من الثانية أمامنا".

وأضاف: "لقد أحرزنا بالتأكيد خطوات صغيرة إلى الأمام، لكنها ليست كافية لإغلاق الفارق، ولا أتحدث عن عشرَي الثانية. ولكن على مدار اللفة الواحدة، كان الشعور جيّدًا للغاية اليوم".

وتابع: "أتوقّع أن يظهروا وتيرة أكبر في الغد. لديهم تقريبًا ما يشبه وضع التصفيات الذي اعتدنا امتلاكه. سأسأل فريقي، فلا أفهم من أين يأتون بذلك، لكنه مثير للإعجاب وعلينا العمل بجد لرؤية إذا بمقدورنا مضاهاة ذلك بطريقة ما".

هذا وأبدى هاميلتون شكوكه في قدرة مرسيدس على تخطّي تأخّرها على صعيد وتيرة اللفة الواحدة خلف ريد بُل على المسافات الطويلة في السباق، إذ يشعر بأنّ ذلك الفارق سيظل مستقرًا.

حيث قال: "أنا واثق من أنّ ذلك الفارق سيظل كما هو. مهما كان الفارق الذي سيتمتعون به في الغد، فيكون دومًا ما يبدو بأنهم سيتمتعون به يوم الأحد".

واختتم: "لكننا سنضغط، ونحاول تقليصه قدر الإمكان في الغد، وإذا ما بوسعنا تحسين السيارة أكثر الليلة، فسيكون ذلك رائعًا".