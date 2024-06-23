هاميلتون: التفوق على فيراري كان "رائعاً" في سباق إسبانيا
قال لويس هاميلتون أنه كان من الرائع التفوق على فيراري في سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد والذي أنهاه على منصة التتويج خلف ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
تأهل هاميلتون ثالثاً على شبكة انطلاق السباق، لكن انطلاقته لم تكن مثالية ليتراجع بعض الشيء خلف فيراري.
لكن هاميلتون رفع وتيرته لاحقاً لينجح بتجاوز كارلوس ساينز سائق فيراري، وكذلك وتجاوز زميله في الفريق جورج راسل، لينهي السباق على آخر عتبات منصة التتويج.
وبدا البريطاني بطل العالم سبع مرات مسروراً حقاً بعد السباق، حيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "كانت جولة رائعة حقاً، مر وقت طويل منذ أن حققت نتيجة كهذه".
وأكمل: "لذا أنا مسرور حقاً، وأشعر بالسعادة فعلاً".
وأردف: "حظينا بالكثير من الدعم هنا، لذا لا بد من توجيه الشكر لجميع المتابعين وجميع من وقف بجانبي".
واسترسل: "كانت انطلاقتي في السباق سيئة للغاية، لسوء الحظ، بدا وكأنني فقدت قليلاً من الطاقة في القسم الثاني وكنت محاطاً بسيارتي فيراري".
واستكمل: "أعتقد أن التقدم بعد ذلك والتفوق عليهم كان رائعاً. لو أنني قدمت الانطلاقة الجيدة لكنت أكثر قرباً من سائقي المقدمة".
أمضى هاميلتون بعض الوقت خلف كارلوس ساينز سائق فيراري عقب وقفات الصيانة الأولى، وبعد أن تجاوزه سُمع الإسباني وهو يشتكي من عدائية ذلك التجاوز.
لكن هاميلتون كان مسروراً من نجاح التجاوز، حيث قال: "لقد كان التجاوز رائعاً من وجهة نظري".
وأكمل: "أعتقد أنه كان تجاوزاً نظيفاً. لم يقم بتغطية الجزء الداخلي وترك الباب مفتوحاً وبالتالي قمتُ باستغلال ذلك".
وأردف: "أصبحنا جنباً إلى جنب، وتركت له مساحة كافية بأقصى ما بوسعي".
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