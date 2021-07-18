هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون

تعرض بطل العالم لهزيمة من قِبَل سائق ريد بُل في أول سباق تأهيلي قصير في الفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون يوم أمس السبت، حيث لم يتمكن هاميلتون من مجاراة غريمه بعد اللفات الافتتاحية.

وقد ترك ذلك الأداء هاميلتون متأكدًا من أنّ مرسيدس بحاجة لأن تكون ضمن أعلى مستوياتها مع قراراتها الاستراتيجية في سباق اليوم إذا ما أرادت التغلّب على غريمتها ريد بُل.

حيث قال: "أعتقد بأنّ لديه (فيرشتابن) المزيد من الوتيرة ولا أرى بأنه كان عليه بالضرورة الضغط أكثر من اللازم في السباق القصير، في حين كنا نضغط نحن بأقصى ما لدينا. سيكون سباقًا صعبًا في الغد".

وأضاف: "إذا ما حاولت بطريقة ما مجاراته خلال فترات السباق، ربما يكون بوسعنا حينها تسليط الضغط من خلال الاستراتيجية، لكننا لن نتجاوزهم على المسار، فهم سريعون للغاية. لذلك سنمارس اللعبة الطويلة على أمل أن تنجح".

من جهته، اتّفق توتو وولف مدير فريق مرسيدس مع أن هنالك فارقًا صغيرًا بين ريد بُل ومرسيدس على صعيد الوتيرة، والذي يجعل القرارات الاستراتيجية حاسمة.

لكن أحد أكبر جوانب الأفضلية لدى فريقه كذلك هو امتلاك سيارتين ضمن المنافسة في الصدارة، وذلك مع انطلاق سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر من مؤخّرة الترتيب بعد انسحابه من السباق التأهيلي.

فقال: "أعتقد بأن لدينا الوتيرة. إذا ما تمكن لويس من الحفاظ على مركزه على الانطلاقة، أعتقد أنّ بأننا كنا لنشهد ذات السباق ولكن مع وجود مرسيدس في الصدارة. وهذا يعني أداءً متعادلًا".

وأكمل: "مع امتلاكنا لسيارتين في الصدارة، فيمكننا فصل استراتيجية الإطارات، والتفكير بشكل طويل الأمد، ومحاولة التقدم عليهم عبر الانطلاق على إطارات مختلفة، وتلك أفضلية كبيرة بكل تأكيد".

في المقابل، يتمثّل أحد الاختلافات المثيرة للاهتمام بين سيارتي ريد بُل ومرسيدس في إعدادات الجناح عليهما للسباق، حيث عمدت ريد بُل إلى حلّ بارتكازية عالية من أجل أداء أفضل في المنعطفات، بينما آثرت مرسيدس سحبًا أقل من أجل أن تكون أسرع على المقاطع المستقيمة.

حيث يعتقد فيرشتابن أنّ إعداداته ربما ليست الأفضل إذ قد تتركه عرضة للتجاوز.

حيث قال: "يبدو بأننا سريعون خلال المنعطفات، وهم سريعون على المقاطع المستقيمة نهاية هذا الأسبوع. وبالطبّع بعد حصة التجارب الحرة الأولى لا يُسمح لك بإجراء أية تعديلات، وإذا لم تقم بالأمر الصائب، فإنك تعلق مع ذلك التأخّر، لذلك أرى بأننا متأخرون على المقاطع المستقيمة، ولذلك علينا تعويض ذلك في المنعطفات".