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هاميلتون: "التفاصيل الدقيقة" هي المفتاح لعقد مستقبلي مع مرسيدس

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هاميلتون: "التفاصيل الدقيقة" هي المفتاح لعقد مستقبلي مع مرسيدس
20-02-2020

كشف لويس هاميلتون أنه ليس في عجلة من أمره لخوض مفاوضات مع فريقه مرسيدس حيال عقد مستقبلي، حيث يرى أنّ التفاصيل الدقيقة هي التي تهمّه في هذه المسألة.

شدّد البريطاني على أن أي قرار سيتخذه سيأخذ معه بعين الاعتبار الصورة الأكبر للمستقبل، وخاصة "سنينه العشر المقبلة".

وينتهي عقد هاميلتون مع مرسيدس نهاية الموسم الجاري، وتمّ ربطه بانتقال محتمل إلى فيراري في حال لم يوقع عقداً جديداً مع العلامة الألمانية.

وأشار بطل العالم ست مرات إلى أنه لم يتكلم بعد مع توتو وولف مدير الفريق حيال عقده، بالرغم من اعترافه بأنه تكلم مؤخراً مع أعضاء رفيعي المستوى من دايملر.

حيث قال: "لم أتكلم في المسألة كثيراً بصراحة. كنت ضمن حفل جوائز ’لوريوس’ مع أولا (كالينيوس) بريتا (سيجر) من مجلس إدارة دايملر، أشعر بالامتنان لتواجدي ضمن هذه العائلة".

وأكمل: "لا أدري عما سأكلم عنه. لا أرى أية عجلة في الموضوع. أعتقد أن أهدافنا متوازية، بالتأكيد سنجلس ونتكلم خلال الأشهر المقبلة".

وتابع: "أعلم أن توتو يرغب ذلك، لكن الآن من الواضح أن التركيز ينصب نحو الاستعداد للموسم الجديد".

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بالمقابل، شدد هاميلتون على أن أفراد الفريق يثقون ببعضهم، وأن الحرية الممنوحة له خارج البطولة تعكس ذلك. حيث لمّح إلى أنه قد لا يحظى بمثل تلك الحرية مع فريق آخر.

فقال: "أعتقد أن الفريق كان على الدوام واضحاً جداً جداً حيال خططنا، نحن نفصح عما نفكر فيه لبعضنا. لذا لا أحد يتخوف من أية محادثات قد تحصل في مكان آخر".

وأكمل: "عادة، التفاصيل الدقيقة هي ما تهمّ. أنا محظوظ بالفعل لتواجدي مع الفريق؛ الانضمام إلى مرسيدس وسماحهم لي بالتواجد في المواقع التي أريدها بدلاً من تقييدي والطلب مني اتباع أسلوب معين في الكلام أو اللباس وغيرها.".

واستكمل: "أعتقد أن هذا أمر رائع. بالرغم من علامات الاستفهام حيال الأمور المختلفة التي أقوم بها إلا أن نتائجي الموسم الماضي تثبت للجميع صحة ذاك النهج".

وأردف: "لذا، الخوض في المزيد من التفاصيل يعني محاولة استقراء موقعي خلال السنين العشر المقبلة، وتأثير قراراتي على ذاك المستقبل وقدرتي على مواصلة القيام بالأمور المختلفة التي أقوم بها (خارج الرياضة)".

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من جهة أخرى، لمح هاميلتون بشكل مثير للاهتمام إلى الطريقة التي يتفاوض بها مع وولف، مشيراً إلى الكيفية التي سار بها عقده الماضي.

فقال: "المرة الماضية، جلسنا على الأريكة للكلام عن الأمور المهمة بشكل أساسي. حاول وحاول طلب أمر ما مني، لكنني عارضته، وكانت تلك مرحلة مدّ وجزر بيننا. أعتقد أنها كانت ثماني أو عشر ساعات آخر مرة جلسنا وخضنا في ذلك. من ثمّ يأتي دور ’الشرطي السيء’ ألا وهم المحامون!".

واستكمل: "لا يبدو أن لدينا أية مشاكل. كما قلت نحن نتشارك القيم نفسها والأهداف ذاتها. الاحترام بيننا هائل، وهناك تفهم للعمل الكبير الذي يقوم به الفريق، إضافة إلى تفهم فكرة أن السائق لديه حياة كذلك ليعيشها".

واختتم: "لذا من الطبيعي محاولة الحصول على أفضل ما يمكن من جميع النواحي مع مواصلة تقديم الأداء المطلوب. وحقيقة أنني سريع لهو أمر جيد كذلك بالتأكيد".

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