هاميلتون: التعافي في سباق ميامي "هائل" بعد إحباط باكو
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن التعافي "الهائل" له في سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد من المركز 13 إلى السادس، شكّل فارقاً كبيراً للغاية بعد سباق باكو المحبط.
أكمل هاميلتون سباق ميامي سادساً بعد مركز سادس آخر في باكو، لكن هاتين النتيجتين تبدوان مختلفتين من وجهة نظر البريطاني.
في باكو، تأهل سائق مرسيدس خامساً، وبعد خسارة مركزه بسبب سوء حظه مع سيارة الأمان، بقي خلف كارلوس ساينز (فيراري)، ولم يتمكن من تجاوزه لينهي سادساً.
لكن في ميامي، نجح البريطاني بالتقدم من المركز 13 المحبط الذي بدأ به السباق، ليحقق المركز السادس.
حيث تجاوز شارل لوكلير سائق فيراري في القسم الثاني من السباق، وأكد أنه استمتع بتحسين مركزه بالرغم من أن النتيجة مماثلة لنتيجة باكو.
فقال: "كان ذلك هائلاً. خلال السباق القصير ومن ثم الرئيسي (في باكو)، تراجعت للخلف وكان ذلك محبطاً".
وأكمل: "كان من الرائع امتلاك الوتيرة التي تسمح بالتجاوز. أكملنا عدة تجاوزات رائعة وهذا ما أعيش لأجله".
الفارق الرئيسي هذه المرة بالنسبة إلى هاميلتون، هو أن مرسيدس كانت قادرة على منافسة فيراري التي واجهت مشاكل في ثبات وتيرتها.
فقال: "بصراحة، كان من الرائع اللحاق بسيارة فيراري والاقتراب منهم رويداً رويداً. إنهم يمتلكون وتيرة مثيرة للإعجاب على مدار اللفة الواحدة، لكن لا أعلم ما الذي جرى معهم في السباق".
وأكمل: "الانطلاق من المركز 13 ومن ثم خوض المنافسة معهم، كان ذلك رائعاً. أعتقد أنني لو نجحت بالتأهل في الموقع المتوقع لي في ميامي، كنت لأحظى بسباق أكثر سلاسة، لكنني أفضل سباقات كهذه حيث تضطر لتقديم أفضل ما لديك للتعويض".
يشار إلى أن مرسيدس بانتظار تحديثات مرتقبة في جولة إيميليا رومانيا الكبرى المقبلة تشمل جانب السيارة، نظام التعليق الأمامي والأرضية.
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