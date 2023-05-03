هاميلتون: التعافي في سباق باكو "إثبات على أن التعطش ما زال موجوداً"
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن قيادته الثابتة نحو تعويض المراكز في سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، دليل على أن "التعطش ما زال موجوداً".
كان هاميلتون في المركز الخامس خلال المراحل الأولى للسباق، لكنه كان من السائقين الذين دخلوا منصة الصيانة قبل سيارة الأمان ما أضرّ بمركزه، نظراً لأن المنافسين دخلوا للمنصة أثناء سيارة الأمان.
بالتالي تراجع البريطاني حتى المركز العاشر، وبدا بالفعل محبطاً على اللاسلكي، لكن عند إعادة الانطلاقة وضع إحباطه جانباً ونجح بكسب ثلاثة مراكز، متفوقاً على زميله جورج راسل.
حيث تجاوز لانس سترول ومن ثم لاحق كارلوس ساينز لبقية السباق حيث تجاوزه محرزاً المركز السادس.
واعترف هاميلتون أن توقيت دخول سيارة الأمان لم يكن جيداً بالنسبة له.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنت آمل أن يكون سباق الأحد أفضل، لكنني خسرت الكثير من المراكز، وذلك كان ضربة لي".
وأكمل: "لكنني قلت في نفسي ’حسناً، هذا هو الواقع’. أعتقد أنني أثبتُ اليوم أن التعطش ما زال موجوداً. حالما أحصل على الثقة خلف المقود، فإن الوتيرة ستكون حاضرة".
وشدد هاميلتون على أنه حاول وضع الإحباط جانباً عند إعادة الانطلاقة.
فقال: "لم يكن يجب عليّ الاستسلام للإحباط بالرغم من خسارة المراكز. كان عليّ مواصلة الضغط والتركيز والهجوم وهذا ما قمت به".
وتابع: "لقد استمتعت بتلك المعارك حقاً. أنا فخور حقاً بفريقي. لم نمتلك الوتيرة نفسها التي قدمناها في أستراليا، وذلك أمر ليس رائعاً. لكن الحافز موجود دائماً ضمن الفريق".
وأردف: "جميعنا متعطشون للغاية، نعمل باستمرار على جلب تلك التحديثات. أعتقد أن هذا بداية أداء أفضل للسباقات المقبلة".
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