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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

هاميلتون: التضرر من الحادثة مع لوكلير أطاح بجميع الآمال في اليابان

قال لويس هاميلتون أن أي أمل بتحقيق نتائج جيدة في سباق جائزة اليابان الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد، قد تبخّر، وذلك بعد الضرر الذي حصل بسيارته جراء الحادثة مع شارل لوكلير سائق فيراري في بداية السباق.

دخل سائق مرسيدس السباق في سوزوكا على أمل تحقيق نتيجة جيدة خاصة مع لمحات الأداء الواعد خلال التجارب الحرة بعد الاتجاه الجديد في إعدادات السيارة.

لكن ومباشرة مع إعادة الانطلاقة بعد رفع العلم الأحمر بسبب حادثة دانيال ريكاردو سائق آربي وسيارة ويليامز التي يقودها أليكسندر ألبون.

إلا أن هاميلتون تعرض لاحتكاك مع لوكلير ما أدى لتضرر سيارته، حيث أدى ذلك لمعاناته من صعوبة في الانعطاف "اندرستير"، وهذا ما كان السبب وراء رغبته بالسماح لزميله جورج راسل بتجاوزه في القسم الأول للسباق.

وضمن معرض كلامه حول السيارة وما كان يأمله من السباق، قال هاميلتون: "لم تكن السيارة قريبة على الإطلاق مما كنت آمله. لم تكن أبداً كما كنت آمل".

وأكمل: "تعرضت لتضرر في القسم الأول مع شارل، ومن ثم عانيت بشكل هائل من صعوبة الانعطاف، بمقدار هائل، هائل حقاً".

وأضاف: "حينها قررت ترك جورج يمر، فقد بدا حينها أسرع".

وأردف: "لم أكن قادراً على الانعطاف بالسيارة ببساطة، واستغرقني الأمر قسمين من السباق وتعديلات في الجانح كي أعوّض ذلك. كان القسم الأخير أفضل، لكن الأوان كان قد فات. كان عليّ تعويض 10 ثوانٍ".

ورغم أن هاميلتون كان متشجعاً بشكل كبير للغاية بعد الإعدادات الجديدة للسيارة، لكنه أكد أنه لم يخرج من جولة اليابان بشكل متفائل.

فقال: "لا أعلم إن كان بوسعنا استخلاص أية إيجابيات. أكملت السيارتان السباق وذلك جيد. لكننا كنا سابع، ثامن أو تاسع أسرع سيارة…".

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من جهته، أوضح آندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس بأن الفريق تأثر بأداء التصفيات المحبط، ولم يستطع السائقان استخلاص ما يكفي من السيارة كما كانا يأملان.

فقال: "لم نكن سريعين في التصفيات، وبالتالي انطلقنا متأخرين لمحاولة المنافسة على منصة التتويج".

وأكمل: "في بداية السباق، لم تكن وتيرتنا جيدة بما يكفي، ببساطة".

وأردف: "قررنا البدء على إطارات هارد بعد العلم الأحمر لأننا لم نكن نواجه خطراً من الخلف، وتلك كانت أفضل طريقة لنا لمحاولة القيام بأمر ما مختلف".

وتابع: "بحلول نهاية ذلك القسم كنا نعاني من التماسك المنخفض. لم نكن قادرين على الدخول لوقفة الصيانة مبكراً بسبب الزحام، بالتالي بقينا حتى نحصل على خروج نظيف إلى المسار".

واسترسل: "لكننا خسرنا الكثير من الوقت. القسمان الثاني والثالث مشجّعان أكثر، لكننا كنا قد خسرنا الكثير من الوقت حينها".

واختتم: "كنا نعلم أننا لسنا سريعين بما يكفي، بالتالي سنواصل العمل بقوة للتحسين. رغم النتيجة المحبطة لكن هناك الكثير لنتعلمه فيما يخص السيارة وتطوير فهمنا لها".

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