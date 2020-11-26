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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

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هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي
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قال لويس هاميلتون أنّ التسابق لصالح فيراري في الفورمولا واحد "لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث"، وذلك في ظلّ اتّجاه البريطاني لتجديد عقده مع مرسيدس.

ارتبط اسم البريطاني بانتقالٍ محتملٍ إلى فيراري مع نهاية العام الماضي، وذلك عندما طفت على السطح معلومات تفيد بخوضه محادثات مع جون إلكان رئيس الصانع الإيطاليّ.

لكن مع اتّجاه فيراري للتعويل على شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في الأعوام المقبلة، واقتراب هاميلتون من التوقيع على عقدٍ جديد قد يكون الأخير له مع مرسيدس، فإنّ فرص قيادته لصالح الصانع الإيطاليّ تبدو محدودة للغاية.

وبحديثه حيال وضع فيراري عشيّة انطلاق جائزة البحرين الكبرى، قال هاميلتون أنّه في حين أنّه تحدّث إلى إلكان، فإنّه لم يُفكّر مطلقًا بجديّة في مغادرة مرسيدس.

وقال حيال ذلك: "لم أقترب مطلقًا من مغادرة فريقي. أعتقد بأنه من الصواب كسائقين أو حتّى كأشخاص عندما ننظر في المراحل التالية من حياتنا والالتزام بتلك المراحل أن نُحلّل جميع خياراتنا".

وأضاف: "وعليك التأكّد من دراسة جميع الإيجابيات والسلبيات. لا أعتقد بأنّ قيمنا كانت متقاربة، وعلى صعيد التوقيت فأعتقد بأنّ تلك الخطوة لم يكن من المقدّر لها أن تحدث".

وأكمل: "لست منزعجًا من ذلك. أنا فخورٌ جدًا وممتنٌ لهذه الرحلة التي خضتها مع مرسيدس".

وتسابق هاميلتون طوال مسيرته في الفورمولا واحد بمُحرّكات مرسيدس، والتزم بشكلٍ كامل تجاه الصانع الألمانيّ منذ 2013. وحقّق في هذه الفترة ستّة ألقابٍ للسائقين من أصل ألقابه السبعة.

وبالحديث عن إنجازاته مع مرسيدس، قال البريطاني أنّ الأجواء داخل الفريق والدعم الذي يتلقّاه على الدوام كانا عاملَين أساسيين ليبقى وفيًا له.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ هذا هو الفريق الوحيد في تاريخ الرياضة الذي تكون فيه فرد عائلة طوال حياتك".

وأضاف: "لو نظرتم إلى جميع عظماء الرياضة، فقد كانوا جزءًا من مرسيدس وعلامتها. أنت جزء من طريق التطوّر ويُضمّنونك في العائلة إلى الأبد".

واختتم بالقول: "ذلك هو الولاء والوفاء، ذلك جزءٌ مهمٌ جدًا وقيمة راسخة فيّ".

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الحدث جائزة البحرين الكبرى تذاكر
الكاتب مروان الوافي

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