هاميلتون: التراجع في سباق المجر يعكس "حقيقة" أداء مرسيدس
قال لويس هاميلتون أن تراجعه من قطب الانطلاق الأول لينهي رابعاً في سباق المجر يعكس "حقيقة" أداء وموقع مرسيدس الحالي في الفورمولا واحد.
سجل البريطاني بطل العالم سبع مرات، لفة مذهلة في تصفيات المجر خطف معها قطب الانطلاق الأول بفارق 0.003 ثانية أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل. وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها أولاً منذ جولة السعودية 2021.
لكن وبالرغم من وتيرة مرسيدس الجيدة على مدار اللفة الواحدة، لكن هاميلتون لم يتمكن من التشبث بمركزه، ليتراجع حتى المركز الرابع في السباق.
حيث خسر مركزه لصالح فيرستابن مباشرة أثناء الانطلاقة كما تجاوزته سيارتا مكلارين مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس.
منذ تلك اللحظة، لم يبدُ أن سيارة مرسيدس قادرة على التعافي بعد أن تجاوزه سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، لكنه نجح بالتقدم على بياستري ليحقق المركز الرابع.
ورغم ذلك أوضح هاميلتون أنه توقع مثل هذا الوضع، حيث أخبره الفريق صباحاً أنه لن يتمكن من منافسة فيرستابن.
فقال: "أعتقد أنه من الواضح بأننا لسنا الأسرع. لا نمتلك السيارة الأسرع لكنني فخور حقاً بنفسي وبالعمل الذي قمنا به لتحقيق قطب الانطلاق الأول والتفوق على الفريق حامل اللقب والسيارتَين الآخرين اللتين كانتا أسرع منا".
وتابع: "ما حصل في السباق هو الواقع. حقيقةُ أننا لسنا سريعين بما يكفي. قالوا لي ذلك بالفعل خلال الاجتماع الصباحي، وبأنني سأكون أبطأ من ريد بُل بخمسة أعشار الثانية على الأقل".
وأردف: "المنافسة لم تكن مع ماكس، بل كنت آمل منافسة مكلارين التي كانت أسرع منا بكثير كذلك".
وبالرغم من مركز هاميلتون الرابع، لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس، أشار إلى أنه كان هناك احتمال تقديم تأدية أفضل، لكن الفريق ارتكب خطأ عبر مقاربة حذرة فيما يتعلق بإدارة الإطارات.
فقال: "كنا ثاني أسرع السيارات، لكن النتيجة لا تُظهر ذلك، وذلك أمر محبط".
وأكمل: "أعتقد أننا كنا حذرين أكثر من اللازم. بعد وقفة الصيانة خسرنا الكثير من الوقت ورغم أننا كنا سريعين في القسم الأخير للسباق لكن المسألة تتعلق بإيجاد التوازن المناسب".
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