هاميلتون: البيانات المكتسبة من فيرستابن أضاءت على النواحي التي نحتاج للعمل عليها

برز بطل العالم سبع مرات كأقرب منافسي فيرستابن خلال السباق القصير، بعد انتزاع المركز الثاني من شارل لوكلير سائق فيراري.

وبدا هاميلتون قادراً على مجاراة وتيرة فيرستابن لفترة وجيزة، قبل أن تبدأ إطاراته بالتآكل، ومن ثم قام سائق ريد بُل بتوسيع الفارق بشكل مريح حتى العلم المرقط.

وأوضح هاميلتون أن اقترابه بهذا الشكل من سيارة ريد بُل، سيساعد فريقه مرسيدس على فهم النواحي التي يحتاج للعمل عليها.

فقال: "كان مركزاً جيداً، أن أتمكن من مراقبة سيارة ماكس عن قرب، وكيفية تصرفها".

وأكمل: "لذا، كنت قادراً ولفترة على رؤية النواحي التي يمتلكون فيها الأفضلية، وهي نواحٍ كان بوسع الفريق مراقبتها كذلك".

وأردف: "تلك معلومات هامة، أن نعلم موقعنا تماماً بالمقارنة معهم ومواضع قوتهم ومواضع ضعفنا. كان بوسعي ’تحميل’ هذه البيانات لفريقي. في النهاية، أعتقد أن الجميع كان يعاني مع تآكل الإطارات".

وحين سُئِل حول الدروس التي يمكن تعلمها عبر اللحاق بسيارة فيرستابن، أجاب هاميلتون: "أمامنا الكثير من العمل. أمام الفريق بأكمله الكثير من العمل".

وتابع: "تلك ليست مهمة سهلة للموسم المقبل. سيتقدمون بوتيرة ثابتة، ولديهم معدل تطوير مذهل وهذا يصعّب من التحدي أمامنا لإغلاق الفارق. لكنني واثق مئة بالمئة بقدرات فريقي".

كما أشار هاميلتون إلى أن أفضلية فيرستابن أمام البقية خلال السباق القصير كانت بحدود نصف ثانية، وهذا فارق ضخم في عالم الفورمولا واحد.