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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

هاميلتون: الانطلاق من المركز الثاني في باكو "نتيجة كبيرة"

من قبل:
, محرر

يرى لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن تسجيله مركز الانطلاق الثاني في تصفيات باكو يمثّل "نتيجة كبيرة"، وذلك بعد ما وصفه بنهاية أسبوع "كارثية" في باكو.

هاميلتون: الانطلاق من المركز الثاني في باكو "نتيجة كبيرة"

عانت مرسيدس من أجل الوتيرة خلال مجريات جائزة أذربيجان الكبرى، حيث تواجدت خارج العشرة الأوائل في التجارب الحرة الثانية وسط تقدم ريد بُل.

لكن الفريق تمكّن من إجراء بعض التغييرات والعودة بوتيرة أقوى اليوم السبت، والذي شهد تصفيات فوضوية عرفت رفع العلم الأحمر في أربع مناسبات، إذ كان شارل لوكلير سائق فيراري المستفيد الأكبر من ذلك بحصده قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني على التوالي.

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وتعقيبًا على انطلاقه من المركز الثاني في سباق الغد، قال هاميلتون عقب التصفيات: "أعتقد بأننّا لم نكن نتوقّع ذلك بكل تأكيد".

وأضاف: "تلك نتيجة كبيرة للغاية بالنسبة لنا، كوننا عانينا بشكل لا يُمكنكم تخيّله طوال نهاية الأسبوع".

وتابع: "كان بمقدوركم رؤية مدى معاناتنا، لكننا حاولنا الحفاظ على رباطة الجأش، وواصلنا خوض المحادثات والنقاشات في الكواليس، ولم نرضخ للوضع مطلقًا".

وأكمل: "أجرينا العديد من التغييرات على مدار هذين اليومين. كان وضعًا صعبًا للغاية، لكنني أعتقد بأن العمل الذي تم بالأمس وبطبيعة الحال بين الحصص، كان مذهلًا. أنا فخور جدًا بالجميع لحفاظهم على تلك الروح الإيجابية. أن نكون في المقدمة هكذا وقريبين جدًا من منافسينا لهو نتيجة رائعة".

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هذا وأوضح البريطاني بأن محاولة معرفة أسباب مشاكل تحمية الإطارات، ولا سيّما بعد مواجهة صعوبات مشابهة في موناكو، مثّل صداعًا كبيرًا للفريق.

فقال: "من الجنوني محاولة الوصول بهذه الإطارات إلى مجال العمل المثالي. إنّه أكبر تحد واجهنا منذ فترة طويلة، أن نفهم الموقع الذي تتواجد فيه السيارة".

وأردف: "كانت السيارة عصبية طوال نهاية الأسبوع، كان الوضع كارثيًا بعض الشيء، لذلك بالنسبة لنا أن نتواجد في المقدمة هكذا، وحتى تواجد فالتيري ضمن العشرة الأوائل، لهو قفزة كبيرة، وتكليل للمجهود الجبار الذي بذله الفريق".

وبالحديث عن حظوظه في سباق الغد، قال هاميلتون: "وتيرتنا للسباق كانت أفضل بكثير من وتيرة اللفة الواحدة. كنا متأخرين جدًا على صعيد اللفة الواحدة وأقرب جدًا من منافسينا على صعيد وتيرة السباق. لا نفهم سبب ذلك بعد، لكني أتمنى أن نكون في نفس الموقع على صعيد السباق حتى يتسنى لنا الدخول في المعركة مع منافسينا (ريد بُل وفيراري) في الغد".

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الكاتب أحمد مجدي

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