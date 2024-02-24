هاميلتون: الانتقال إلى فيراري لم يكن ليحصل لولا فاسور

قاد هاميلتون لصالح فريق الفرنسي في الفورمولا 3 موسم 2005، وفاز باللقب الأوروبي. وفي العام التالي ترقى إلى "جي بي 2" مع فريق فاسور، آرت، ومجدداً فاز باللقب، قبل الترقي إلى الفورمولا واحد مع مكلارين.

وانضم فاسور لاحقاً إلى فيراري بمنصب مدير الفريق بدءاً من موسم 2023 المنصرم، حيث سرت تكهنات بأنه قد يستغل علاقته الجيدة مع النجم البريطاني بهدف ضمه إلى صفوف القلعة الحمراء.

وهذا ما تحول إلى واقع، حيث تم كشف قطع الأحجية بالفعل حين خرج الخبر الصادم للعلن، بانتقال بطل العالم سبع مرات من صفوف مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.

"تجمعني علاقة رائعة مع فريدريك" قال هاميلتون حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان فاسور الشخص الوحيد القادر على إقناعه بمثل تلك الخطوة.

وأكمل: "شاركت معه في الفورمولا 2 وحققنا نجاحاً رائعاً في الفورمولا 3 وكذلك في ’جي بي 2’. هذا هو الأساس لعلاقتنا. وقد بقينا على تواصل دوماً".

واسترسل: "لطالما اعتقدتُ أنه سيكون مدير فريق رائعاً في الفورمولا واحد، لكنه لم يكن مهتماً حينها بذلك".

وأردف: "لكن كان من الرائع رؤيته وهو يعمل مع فريق ألفا روميو. من ثم مع فيراري، كنت مسروراً من أجله".

وأضاف: "أعتقد أن الظروف سنحت بالفعل، أعتقد أن هذه الخطوة لم تكن لتحصل لولاه. أنا ممتن حقاً ومتحمس للعمل معه".

لويس هاميلتون يحتفل مع فريدريك فاسور تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، شدد هاميلتون على أنه وحين وقع على تجديد عقده مع مرسيدس شهر أغسطس الماضي، كان ملتزماً تماماً بالبقاء مع الفريق لموسمين إضافيين. لكنه غيّر رأيه خلال الفترة الشتوية.

فقال: "حين وقعت في الصيف، كنت أرى حقاً مستقبلي مع مرسيدس. لكن سنحت فرصة في نهاية العام، وقررت أخذها".

وأضاف: "أشعر أنه كان القرار الأصعب في حياتي على الإطلاق. فقد عملت مع مرسيدس، منذ 26 عاماً على ما أعتقد حين قاموا بدعمي، وقد كانت رحلة لا تصدق لنا سوية".

واسترسل: "لقد صنعنا التاريخ في هذه الرياضة، وذلك أمر أفخر به كثيراً، وفخور حقاً بما حققناه. لكن وفي نهاية المطاف، أنا من يكتب قصتي. وشعرت أن الوقت حان لبدء فصل جديد".

وأردف: "تذهب إلى إيطاليا، وترى بحراً من مشجعي فيراري باللون الأحمر، ولا يمكنك إلا أن تقف مذهولاً من ذلك. إنه فريق لم يحقق نجاحات كبيرة منذ أيام مايكل شوماخر، بل حتى منذ 2007".

واستكمل: "رأيت في ذلك تحدياً هائلاً. دون شك، وكطفل كنت ألعب ألعاب الفيديو وأقود سيارة مايكل. وذلك كان حلماً بالتأكيد، وأنا متحمس حقاً، حقاً لذلك".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، أكد هاميلتون أنه لم يزر مطلقاً المقر في مارانيللو.

فقال: "لم أزر المكان. اشتريت أول سيارة فيراري لي في 2010، كهدية لنفسي. لم أعد أمتلكها. لكن وبتواجدي مع مرسيدس لم أكن أعتقد أنها فكرة جيدة".

وحين سُئِل إن كان سيتعلم الإيطالية، ردّ: "طوال جميع تلك السنوات، لم أتمكن من تعلم لغات أخرى. لكن بالطبع، سأحاول بكل تأكيد".

وأكمل: "أذكر حين كنت أشارك في إيطاليا ضمن منافسات الكارتينغ، حفظت بضع جمل. آمل أن أعود وأتعلم بسرعة".