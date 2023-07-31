هاميلتون: الارتدادات عادت مجدداً لسيارة مرسيدس

حقق بطل العالم سبع مرات، المركز الرابع في السباق الرئيسي، ولم يتمكن من التقدم أكثر من ذلك، حيث امتلك وقفة صيانة مجانية نجح بعدها بتسجيل اللفة الأسرع في السباق على إطارات جديدة.

لكن الأمر المثير للقلق لفريق مرسيدس يتمحور حول تصريح هاميلتون بعودة الارتدادات خلال السباق وهي مشكلة أثّرت كثيراً على السهام الفضية في الموسم المنصرم.

حيث قال البريطاني في تصريح لقناة "سكاي اف1: "أعتقد أنه لم يكن سباقاً مثمراً. لم تحصل فيه أحداث فعلية ولم أتمكن من مجاراة السيارات أمامي".

وأكمل: "عانيت في البداية خاصة في القسم الخلفي. كما تعرضت لارتدادات كبيرة هذه الجولة، لقد عدنا لمشكلة الارتدادات التي عانينا منها العام الماضي".

وأردف: "في النهاية لم أكن قادراً على الاقتراب من سيارة فيراري. سجلت بعدها اللفة الأسرع في السباق بسبب الفارق الذي امتلكته أمام السيارات خلفي. لكن السباق كان صعباً".

وأكد هاميلتون أن مرسيدس ستدرس المشكلة بهدف إيجاد حل قبل السباق الذي يتلو العطلة الصيفية.

فقال: "الفريق لا يعرف السبب (سبب الارتدادات) وهذا أمر مقلق، سنعمل على البيانات هذا الأسبوع لمحاولة إيجاد حل للسباق التالي".

وأكمل: "ليست لدي أية إجابات. أعلم ما أريد، وأنا أنتظر اليوم الذي سيتحقق فيه ذلك".

يشار إلى أن مركز هاميلتون الرابع مع نقطة اللفة الأسرع قلصت الفارق بينه وبين فرناندو ألونسو صاحب المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة السائقين إلى نقطة واحدة فقط.