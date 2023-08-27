هاميلتون: الإعاقة في تصفيات هولندا لم تغيّر شيئاً بسبب وتيرة السيارة البطيئة
اعترف لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن الإعاقة التي تعرض لها خلال تصفيات جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد، لم تكن لتغير شيئاً، حيث لم ينجح بالوصول للقسم الثالث والأخير.
اكتفى هاميلتون بالمركز 13 على حلبة زاندفورت، بعد معاناته خلال التصفيات.
وتعرض بطل العالم سبع مرات لإعاقة من عدة سائقين خلال لفاته السريعة. لكن لاحقاً أكد هاميلتون أن سيارته كانت بالفعل بطيئة للغاية بغض النظر عن الزحام.
فقال: "لم يكن ذلك ليحدث أي فارق. أعاقني البعض خلال لفاتي. (يوكي) تسونودا أعاقني بعض الشيء، لكنه لم يتسبب بخسارتي للوقت. كنت بطيئاً اليوم".
وعملت مرسيدس على إعدادات سيارة هاميلتون بهدف تحسين شعوره خلف المقود، بينما يبدو أن زميله جورج راسل قد وجد ما يناسبه في السيارة لينجح بالتأهل ثالثاً خلف ماكس فيرستابن (ريد بُل) ولاندو نوريس (مكلارين).
"لم يكن الشعور جيداً بصراحة على متن السيارة بعد التجارب الحرة الثانية" قال هاميلتون.
وأكمل: "كان الشعور رائعاً في التجارب الأولى، ومن ثم اختفى ذلك ولا أدري السبب حقاً".
واختتم: "السيارة ببساطة.. صعبة للغاية. سأحاول تحويل السلبيات إلى إيجابيات في الغد. لكنني بعيد للغاية عن منصة التتويج ربما".
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