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هاميلتون: الأفعال وليس الأقوال ستحدد طبيعة مبادرة التنوّع في الفورمولا واحد لموسم 2021

يبدو لويس هاميلتون متفائلاً حيال خطط الفورمولا واحد حيال الضغط نحو تعزيز التنوع في الفورمولا واحد لموسم 2021، لكنه قال أنّ التركيز يجب أن يتجه نحو الأفعال وليس الأقوال.

هاميلتون: الأفعال وليس الأقوال ستحدد طبيعة مبادرة التنوّع في الفورمولا واحد لموسم 2021

وسط موجة التظاهرات المناهضة للعنصرية التي شهدها العالم العام الماضي والتي طالبت بمجتمع أكثر عدالة، تعهدت الفورمولا واحد بتعزيز المساواة والتنوع ضمن البطولة كجزء من حملة "نسابق ككيان واحد".

وبوصفه السائق الأسمر الوحيد في البطولة، قاد هاميلتون لواء المبادرة ضدّ ما وصفه "بالرياضة التي يهيمن عليها البيض".

وخلال الموسم الماضي كان يسمح للسائقين بالركوع قبل السباقات تعبيراً عن دعمهم لمبادرات مناهضة العنصرية، بينما وضعت الفرق شعارات مناهضة للعنصرية على سياراتها.

وأعلنت الفورمولا واحد عن عملها على تعزيز التنوّع العرقي ضمن صلب مبادرتها "نسابق ككيان واحد" في 2021، كاشفة عن خطط للمساعدة في تسهيل وصول الأقليات إلى سلاسل السباقات.

والتقى سائقو الفورمولا واحد مع ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد قبل التجارب الشتوية في البحرين لمناقشة خطط البطولة في 2021، بما في ذلك الرسائل التي يتم توجيهها قبل السباقات.

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تلك المناقشات، وصفها هاميلتون "بالجيدة للغاية" مثنياً على اتخاذ دومينيكالي "خطوة أولى رائعة".

فقال: "جلس ستيفانو معنا وتكلم بصراحة حيال كيفية سير عملنا معاً وقدرتنا على تحسين الرياضة".

وأكمل: "لم نتكلم كثيراً حيال رسائل ما قبل السباق. لقد شرحوا لنا خططهم كي نُدلي لاحقاً بآرائنا حيالها".

وأردف: "لقد أدخلوا بعض التعديلات، وهذا ما أعتقد أنه أمر إيجابي. كانت هناك الكثير من الشعارات العام الماضي. من الواضح أنّ هناك ضرورة للمزيد من الأفعال. هذا أمر تكلمنا عنه".

واسترسل: "هذا ما يجب علينا أن نضمنه فعلاً، مواصلة العمل والضغط نحو المزيد من التنوع في هذه الرياضة".

واختتم: "أعتقد أنه علينا جميعاً التكاتف لتحقيق هذا الهدف سوية".

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