بدأ لويس هاميلتون عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى بشكل رائع، بعدما سجل أسرع زمن في التجارب الحرة.

وسجّل سائق فيراري زمنًا قدره 1:29.260 على الإطارات اللينة "سوفت"، متفوقًا بفارق 0.213 ثانية على خليفته في مرسيدس ومتصدّر البطولة كيمي أنتونيللي، الذي كان في صدارة الترتيب لفترات طويلة من الحصة.

وشهدت الحصة حركة مكثفة منذ البداية، كونها التجربة الحرة الوحيدة في عطلة نهاية أسبوع تتضمن سباقًا قصيرًا، حيث خرجت الفرق إلى الحلبة بسرعة، وكان الإطار القاسي "هارد" الخيار المفضل في المراحل الأولى.

وأدى ذلك إلى تغيّر متكرر في الصدارة، مع قيام السائقين بإكمال لفات متعددة مع انخفاض كميات الوقود وتطور حالة الحلبة في ظل حرارة وصلت إلى 49 درجة مئوية في سيلفرستون.

وعند منتصف الحصة، كان أنتونيللي في الصدارة بزمن 1:30.777، متفوقًا بفارق 0.192 ثانية على سائق ريد بُل إسحاق حجار، وبفارق 0.209 ثانية عن زميله ومنافسه على اللقب جورج راسل.

ونجح هاميلتون في تسجيل 1:30.521 على الإطار القاسي، متفوقًا بـ0.256 ثانية على أنتونيللي، في الوقت الذي تعرض فيه أوسكار بياستري لانزلاق سيارته بين منعطفي باغيتس وتشابل قبل 25 دقيقة من النهاية.

وجاءت اللحظة الحاسمة عندما بدأت الفرق محاولات الإطار اللين في الدقائق العشر الأخيرة، حيث أصبحت سيارات مرسيدس أول من كسر حاجز دقيقة و30 ثانية.

وتصدر أنتونيللي بزمن 1:29.473، متفوقًا بفارق كبير بلغ 0.465 ثانية على راسل، الذي جاء شارل لوكلير خلفه بفارق عُشر ثانية، قبل أن يخطف زميله هاميلتون الصدارة في الدقائق الست الأخيرة.

وسجّل بطل العالم سبع مرات زمن 1:29.260 أمام جماهيره، وهو الزمن الذي ظل صامدًا حتى النهاية، فيما بقي أنتونيللي في مرآب الفريق خلال الدقائق الأخيرة.

أما لوكلير، فقد قام برد فعل معاكس، حيث انتزع المركز الثالث في وقت متأخر بزمن 1:29.859، متقدمًا بفارق أقل من عُشر ثانية على جورج راسل صاحب المركز الرابع بزمن 1:29.938.

وحل أوسكار بياستري خامسًا بزمن 1:30.147، متقدمًا بعُشر على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل صاحب المركز السادس، فيما جاء زميله لاندو نوريس في المركز السابع.

وسجّل بطل العالم الحالي زمن 1:30.288، متفوقًا بـ0.050 ثانية على إسحاق حجار صاحب المركز الثامن، بينما جاء أفضل البقية من نصيب سائق آودي نيكو هولكنبرغ، الذي لا يزال يبحث عن أول نقطة له في موسم 2026.

وسجّل هلكنبرغ زمن 1:30.743، وكان أسرع لفاته على الإطار المتوسط "ميديوم"، متقدمًا على سائق ريسينغ بولز ليام لاوسون، الذي أكمل المراكز العشرة الأولى بزمن 1:30.850، أيضًا على الإطار المتوسط.