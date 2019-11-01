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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون الأسرع في التجارب الثانية في أوستن

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هاميلتون الأسرع في التجارب الثانية في أوستن
من قبل:
01-11-2019

حقّق لويس هاميلتون صدارة مريحة للتجارب الحرّة الثانية من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى في ظلّ اقترابه من حسم لقب هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

واصلت بعض الفرق تقييم الإطارات غير المعلّمة الخاصة بموسم 2020، بينما اختار البعض الآخر بدء الحصّة ببرنامج طبيعي إمّا على إطارات "ميديوم" أو "هارد".

لكنّ برامجهم لم تمضِ لفترة طويلة، حيث تعرّض رومان غروجان لحادث بعد أن فقد السيطرة على سيارته عند المنعطف الخامس، واصطدمت مقدّمة سيارته بالحاجز المعدني الجانبي وانكسر جناحها ونظام تعليقها الأماميّان ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

وعند سُؤاله من قبل مهندسه إن كان بخير، أجاب: "أنا بخير، لكنّ السيارة ليست كذلك".

واستؤنفت الحصّة مع بقاء ساعة و12 دقيقة، حيث سارع أغلب السائقين الذين لم يُسجّلوا أيّة أزمنة بعد إلى التوجّه إلى الحلبة.

وعاد الجميع ضمن سلسلة المحاولات الثانية على إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات، حيث كان الزمن الأسرع من نصيب هاميلتون الذي حقّق التوقيت الأسرع البالغ 1:33.232 دقيقة.

وذهب المركز الثاني إلى شارل لوكلير سائق فيراري، لكنّ أصيل موناكو كان أبطأ بـ 0.301 ثانية من هاميلتون، وعلى عكس المعتاد فإنّ هاميلتون كان متفوّقًا في المقطع الأوسط السريع بينما كان لوكلير الأسرع في المقطع الأوّل.

أمّا فيرشتابن متصدّر الحصّة الأولى فقد حلّ ثالثًا متأخّرًا بـ 0.014 ثانية فقط عن لوكلير، حيث تمتّع الهولندي بالوتيرة الأسرع في المقطع الثالث الأخير.

في المقابل فصلت فجوة كبيرة بينهما وبين سيباستيان فيتيل الرابع وكذلك فالتيري بوتاس وأليكسندر ألبون اللذين أكملا ترتيب الستّة الأوائل.

وواصل بيير غاسلي تقديم وتيرة قويّة مع نهاية مجريات الجمعة ليحلّ سابعًا كأفضل البقيّة لصالح تورو روسو، حيث تفوّق على كارلوس ساينز الإبن ولانس سترول، بينما أكمل أنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كانت هناك تفوّقٌ واضحٌ نسبيًا لهاميلتون على كلا تركيبتَي الإطارات.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل معدل السرعة
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 34 01:33.232     212.875
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 33 01:33.533 00.301 00.301 212.190
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 28 01:33.547 00.315 00.014 212.158
4 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 35 01:33.890 00.658 00.343 211.383
5 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 34 01:34.045 00.813 00.155 211.035
6 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 32 01:34.434 01.202 00.389 210.165
7 10 France بيير غاسلي تورو روسو 31 01:34.509 01.277 00.075 209.999
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 34 01:34.667 01.435 00.158 209.648
9 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 29 01:34.744 01.512 00.077 209.478
10 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 29 01:34.839 01.607 00.095 209.268
11 3 Australia دانيال ريكاردو رينو 29 01:34.924 01.692 00.085 209.080
12 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 36 01:34.975 01.743 00.051 208.968
13 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 32 01:34.988 01.756 00.013 208.940
14 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 30 01:35.025 01.793 00.037 208.858
15 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 26 01:35.109 01.877 00.084 208.674
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 34 01:35.387 02.155 00.278 208.066
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 28 01:35.442 02.210 00.055 207.946
18 8 France رومان غروجان هاس 4 01:35.789 02.557 00.347 207.192
19 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 37 01:36.749 03.517 00.960 205.137
20 88 Poland روبرت كوبتسا ويليامز 33 01:37.283 04.051 00.534 204.010
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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