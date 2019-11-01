هاميلتون الأسرع في التجارب الثانية في أوستن

واصلت بعض الفرق تقييم الإطارات غير المعلّمة الخاصة بموسم 2020، بينما اختار البعض الآخر بدء الحصّة ببرنامج طبيعي إمّا على إطارات "ميديوم" أو "هارد".

لكنّ برامجهم لم تمضِ لفترة طويلة، حيث تعرّض رومان غروجان لحادث بعد أن فقد السيطرة على سيارته عند المنعطف الخامس، واصطدمت مقدّمة سيارته بالحاجز المعدني الجانبي وانكسر جناحها ونظام تعليقها الأماميّان ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

وعند سُؤاله من قبل مهندسه إن كان بخير، أجاب: "أنا بخير، لكنّ السيارة ليست كذلك".

واستؤنفت الحصّة مع بقاء ساعة و12 دقيقة، حيث سارع أغلب السائقين الذين لم يُسجّلوا أيّة أزمنة بعد إلى التوجّه إلى الحلبة.

وعاد الجميع ضمن سلسلة المحاولات الثانية على إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات، حيث كان الزمن الأسرع من نصيب هاميلتون الذي حقّق التوقيت الأسرع البالغ 1:33.232 دقيقة.

وذهب المركز الثاني إلى شارل لوكلير سائق فيراري، لكنّ أصيل موناكو كان أبطأ بـ 0.301 ثانية من هاميلتون، وعلى عكس المعتاد فإنّ هاميلتون كان متفوّقًا في المقطع الأوسط السريع بينما كان لوكلير الأسرع في المقطع الأوّل.

أمّا فيرشتابن متصدّر الحصّة الأولى فقد حلّ ثالثًا متأخّرًا بـ 0.014 ثانية فقط عن لوكلير، حيث تمتّع الهولندي بالوتيرة الأسرع في المقطع الثالث الأخير.

في المقابل فصلت فجوة كبيرة بينهما وبين سيباستيان فيتيل الرابع وكذلك فالتيري بوتاس وأليكسندر ألبون اللذين أكملا ترتيب الستّة الأوائل.

وواصل بيير غاسلي تقديم وتيرة قويّة مع نهاية مجريات الجمعة ليحلّ سابعًا كأفضل البقيّة لصالح تورو روسو، حيث تفوّق على كارلوس ساينز الإبن ولانس سترول، بينما أكمل أنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كانت هناك تفوّقٌ واضحٌ نسبيًا لهاميلتون على كلا تركيبتَي الإطارات.

نتيجة الحصّة: