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هاميلتون: الأبطال المجهولون "يستحقون التكريم كفرسان" وليس أنا

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هاميلتون: الأبطال المجهولون "يستحقون التكريم كفرسان" وليس أنا

قال لويس هاميلتون أنه لا يعتبر نفسه جديراً بالتكريم بلقب فارس مقارنة "بالأبطال المجهولين"، بالرغم من تحقيق لقبه السابع ليعادل بذلك الرقم القياسي لعدد الألقاب في تاريخ الفورمولا واحد.

حسم سائق مرسيدس لقبه السابع في الفورمولا واحد ليعادل بذلك الرقم القياسي التاريخي والذي كان حكراً على البارون الأحمر مايكل شوماخر.

وأدت نجاحاته الباهرة إلى المطالبة بتكريمه كفارس حيث وجهت هيئة سباقات المحركات في المملكة المتحدة رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، لحثه على وضع اسم هاميلتون ضمن اللائحة التكريمية للسنة الجديدة.

وبشكل ملفت للانتباه، نشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة في المملكة المتحدة تغريدة على موقع تويتر هنّأ فيها البريطاني على نجاحاته، ما أشعل التكهنات حيال احتمالية نيله جائزة تكريمية.

 

 

لكن هاميلتون لا يشعر أنه ضمن الفئة التي تستحق التكريم، إذ يرى أن هناك الكثيرين في المجتمع قاموا بأعمال نبيلة أهم منه.

فقال: "عندما أفكر في مثل هذا الشرف، أفكر في أشخاصٍ مثل جدي الذي خدم في الحرب. أفكر في السير كابتن توم الذي كُرم كفارس بعد أن انتظر مئة سنة لنيل مثل هذا الشرف الكبير".

وتابع: "الأشخاص الذين يعملون في المشافي. الممرضون والممرضات والأطباء الذين ينقذون الأرواح خلال هذه الفترة العصيبة. أفكر في أولئك الأبطال المجهولين ولا أرى نفسي بطلاً مجهولاً. لم أنقذ حياة أي شخص. إنه لشرف عظيم لا يُمنح إلا لفئة قليلة من الناس".

واسترسل: "كل ما يمكنني قوله أنني أقف على منصة التتويج وأنصت للنشيد الوطني ويتملكني شعور كبير جداً جداً بالفخر. أنا بريطانيّ فخور، وذلك كما قلت من قبل، إنها لحظة خاصة جداً أن تتمكن من تمثيل وطنك".

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من جهة أخرى، أوضح هاميلتون أن حافزه الأساسي خارج نجاحاته في الفورمولا واحد حالياً كان يتمحور حول المساعدة في التغيير المجتمعي، عبر الضغط ضمن حملة مناهضة العنصرية إضافة إلى الرغبة برؤية الرياضة تتجه إلى مقاربة أكثر استدامة.

فقال: "هناك الكثير من العمل ينتظر الرياضة. أعتقد أننا شهدنا صحوة هذا العام، وأنا أعتقد أن الناس بدؤوا بتحمل مسؤولياتهم والإدراك بأن هذا ليس بالأمر السيء حقاً".

وتابع: "ذلك يعني أنه علينا العمل بشكل أكبر. علينا ألا نكون عنيدين، بل أن نتحلى بذهنية منفتحة ونثقف أنفسنا بشكل أفضل كي نتمكن من السير قدماً نحو عالم تسوده العدالة. لن أتوقف عن القتال من أجل ذلك. وفي وقت فراغي ربما سأواصل خوض السباقات!".

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بالمقابل، يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن أيّ تكريم محتمل بلقب فارس للبريطانيّ بطل العالم سبع مرات، سيكون له تأثير هائل في تشجيع الجيل الجديد من سائقي السباقات البريطانيين.

فقال: "أعتقد أنه وبناء على ما حققه، حسناً، لم يقم بذلك أي سائق بريطاني من قبل. شخص واحد فقط في العالم حقق ذلك، ألا وهو مايكل شوماخر".

وتابع: "إنه يمتلك الصدارة في أغلب الحالات على الحلبة، وخارجها كذلك. الرياضيّون الآخرون الذين وصلوا إلى هذا المستوى في رياضات أخرى، تمّ تكريمهم بهذا اللقب، لذا لا أرى أي سبب يمنع ذلك".

واختتم: "في الوقت نفسه، أعتقد أنه أمر جيد لليافعين الذين يودون خوض عالم السباقات ولا يعلمون الكثير عنها، وهو سيكون ملهماً لهم كي يحاولوا تحقيق نفس المستوى من الإنجازات".

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